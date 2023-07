Nagy Zoltán a zenekar és a tábor vezetője arról adott tájékoztatást, hogy évről-évre sikert aratnak az egy hetes rendezvénnyel, mintegy húsz évvel ezelőtt gondolkodtak el a zenekar tagjai azon, hogy ne csak koncerteken találkozzanak a népzenét, a műfajt kedvelő emberekkel.

– Akkoriban már körvonalazódott a családi tábor megszervezése, azt viszont nem tudtuk még, hol legyen a helyszín – emlékezett a kezdetekre Nagy Zoltán. – Megjelentettünk egy kérdést honlapunkon és Szerencs válaszolt. A város megnézetett és remeknek találtatott, évről-évre többen jöttek el. Emlékszem olyan időszakra, amikor az összes szálláshelyet megtöltöttük a városban, sőt környező települések panzióit is igénybe vettük. Mára el lehet mondani, hogy a zenekar és a város tud olyan újat nyújtani a történelmi környezetben, ami nem csak a népzenét, de a népművészet számos más ágát is felvonultatja, egyszóval tanítja a hagyományőrzést – sorolja Nagy Zoltán. - Sokan itt éreztek rá igazán magyarságunk értékeire, és ehhez nem kellett más, minthogy leültünk, énekeltünk kicsit, elbeszélgettünk, vagy éppen táncoltunk egyet. Esténként, amikor már csak a szülők voltak ébren, megittunk egy pohár bort kis éji muzsika mellett, tehát kialakítottunk egy családias hangulatot. Jól éreztük magunkat a külvilág zaja, televízió és rádió nélkül is – mondta a zenekarvezető.

Tipegő-topogó

A június 25-én megnyílt, és a kapuit július 1-jén bezárt családi tábor bővelkedett napi eseményekben, Tipegő-topogó címmel a legkisebbek kaptak muzsikás képzést, táncokat tanultak a felnőttek, és bárki részt vehetett a kézműves oktatáson. Nem maradhattak el az esti tábortüzes mulatságok, mint ahogy a hagyományos „kőleves-főzés” sem. Hosszú lenne felsorolni az élményeket, a táborlakók a jövő évi viszontlátás reményében intettek búcsút a városnak.