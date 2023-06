A Miskolci Állatkert vezetője, Jánosi Ferenc elmondta, hogy ez a program a 30 éves Miskolci Csodamalom Bábszínház és a 40 éves Miskolci Állatkert közreműködésének köszönhető, az előadások júniustól 10 héten át vasárnaponként az állatkertben kialakított hangulatos erdei pódiumon lesznek láthatóak. Majd hozzátette: „Bízom abban, hogy a furcsának mondható időjárás nem fogja visszatartani a családokat és hozzuk az ilyenkor szokásos látogatószámot, így is, de aki most lemaradt az előadásról, annak sem kell szomorkodnia, mert kilenc ilyen vasárnap lesz még ezt követően az állatkertben”- mondta.

A bábszínész egy interaktív játékkal kedveskedett a gyerekeknek, egy pillanatra mindenki operaénekes lehetett és ehhez még egy dalt is megtanított a kicsiknek.

Pusztafalvi Zsuzsa és családja rendszeres látogatói az állatkertnek, hiszen bérletük van ide. „Most az egyik ismerősünk hívta fel rá a figyelmünket, hogy bábszínházi előadás is lesz és amiatt jövünk most. A gyerekek nagyon szeretik a bábszínházat, úgyhogy örültek a programnak, ezt mutatja az is, hogy most gyorsabban készülődtek, mint máskor” - mondta.