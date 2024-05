„Normális az, hogy kettő hónapja kerülgetünk egy csőtörés utáni lezárást a Kölcsey Ferenc utcában?” – fakadt ki egy ott lakó az egyik közösségi média portálon. Kifejtette: kettő hónapja volt egy jelentősebb csőtörés az utcájukban, a hibát ugyan ki is javították a szakemberek, de a felbontott aszfaltot nem öntötték újra, így már hónapok óta kénytelenek kerülgetni a korábbi lezárást a szerinte amúgy is szűkös utcában. A poszthoz többen hozzászóltak, és hasonló tapasztalatokat osztottak meg. Volt olyan, aki arról írt, hogy már több hete nem tudnak a szakemberek megoldani egy csőtörés utáni hibaelhárítást. Azt is leírta, hogy hiába jelentette be a hibát időben, a diszpécser azt mondta neki: „nincs most autó erre”.