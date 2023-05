A család tehetségei

A festészet családi örökség Domonkos számára. „Anyai és apai ágon egyaránt voltak és vannak alkotni szerető családtagjaim. Anyai dédnagyapám, a szerencsi Kovács Antal, akit személyesen sajnos nem ismerhettem, festő-művésztanár volt. Apai nagynéném, Matuscsákné Jobbágy Erika művésztanár, aktív alkotó (Bekecsen él), számos kiállítás nyílt munkáiból határon innen és túl. Szakmai szemmel ad tanácsokat, nagyon hálás vagyok a támogatásáért.” - mondta Domonkos. „Ötödikes koromtól érdekel a művészetnek ez az ága. Többféle eszközt is kipróbáltam, hogy a festészetben megtaláljam a saját utamat. Kezdetben por pasztell krétával alkottam, majd akrilt és akvarell festéket is kezembe vettem. Jelenleg akvarell festékkel és a különböző vastagságú lapokkal kísérletezem, hogy a fejemben lévő képet és színeket az én elképzelésem szerint papírra tudjam vetni. Leginkább a számomra kedves táj (hegyek, folyók) képeit, és a fények változásait szeretem ábrázolni. Szinte minden nap festek. Fontos számomra, az egyensúly, a harmónia. Ezért igyekszem minden nap időt teremteni azokra a dolgokra, amit szeretek és fontosnak tartok: az iskolai feladataimra, judo edéseimre, és a festésre.” - tette hozzá.

Régészeti lelőhelyre megy

A National Geographic pályázata azért keltette fel az érdeklődését, mert izgalmasnak találta azt, hogy egy már kihalt állatot természetes módon megjelenítsen, úgy mintha ma is élne. A művészeti megvalósítás mellett ennek régészeti, őslénytani része is érdekelte – tudatta a fiatal tehetség. Magyarországon, Iharkúton jelenleg különleges őstani ásatás folyik, és alig várja, hogy saját szemével is láthassa, hiszen ez volt az első díjért járó jutalom a pályázaton. Egy egész napos túra a lelőhelyen.

Domonkosnak nem ez volt az első sikere, korábban is volt erre példa. A miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolában tanult, nyolcadikos volt, amikor a tanára beküldte egyik versillusztrációját az “Elfogadtál és elhívtál” Evangélikus iskolák országos rajzpályázatára 2022-ben. Részt vett a díjkiosztón tavaly áprilisban Budapesten a Ludwig Múzeumban, mert első helyezett lett ezzel a festményével is. A díjazott rajzokból kiállítás is nyílt a Hungexpo területén. Ezt követően részt vett a Művésztanárok Zempléni Alkotókörének nyári táborában tavaly júliusban Bodrogolasziban, ahol vendégként egy napot tölthetett el a művészek társaságában. Itt sok tapasztalatot szerzett, nagyon inspiráló és élménydús volt – hangsúlyozta Domonkos.

Az ott készült munkákból Bodrogolasziban kiállítás nyílt októberben, ahol egyik akvarell festményét is bemutathatta. Szintén tavalyi eredmény, hogy az Alkoss szabadon! országos ifjúsági művészeti pályázaton - a Budapest Park és a Vesta Home közös pályázata -, melyet óvodák támogatására írták ki fiatal művészeknek, „A felhőtlen gyerekkor képei” témában készített festménye bekerült a legjobb 15 közé – tudtuk meg. Jelenleg szervezés alatt áll, hogy munkáit Miskolcon is megmutathassa, remélhetőleg még ebben az évben megvalósul egy nagynénjével - Matuscsákné Jobbágy Erikával - közös kiállítása. Ennek részletei még nincsenek pontosítva, de izgatottan várja – fogalmazott Domonkos.