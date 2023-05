A kiállításmegnyitón CsaK AZÉRT is címmel performansz is szórakoztatja a közönséget amit maga a kiállító művész, Drozsnyik István rendez, a szereplők Lutter Imre előadóművész, költő. Sárkány Egon, az Eszterházy Katolikus Egyetem hallgatója, Czakó Péter szaxofonművész és Drozsnyik István. Emellett a vendégek a művész rendhagyó installációját is megtekinthetik ötödik könyvének szövegeiből.

Köszöntőt mond Sárkány Győző érdemes művész, grafikus, a Hungart elnöke, a MADE alelnöke, a kiállítást megnyitja Szombathy Bálint Munkácsy-díjas képzőművész. A tárlat kurátora: Kónya Ábel, a Miskolci Galéria tagintézmény-vezetője.