A fesztivál célja, hogy mind itthon, mind külföldön népszerűsítsék, megismertessék a látogatókkal a város vendégszeretetét, gasztro- és kulturális értékeit, valamint, hogy télen is fellendítsék a város turisztikai forgalmát. Ezért egyeztettek a szervezők a fesztivál központi helyén, a Szinva teraszon.

Rózsa Edit a Miskolci Kocsonyafesztivál tulajdonosa a megbeszélés elején elmondta, ez a fesztivál nem egy koncert. Nem az a fontos elsősorban, hogy a tereken kik lépnek fel. De természetesen a látogatók, a közönség ezt igényli, ezért több színpadot is felállítanak és tematizálták az ott előadókat. „Ennek a fesztiválnak az eredeti funkciója a közösségteremtés, a közösségépítés, minőségi programok kíséretében”- emelte ki Rózsa Edit. Idén maradnak el korábban megszokott programok, de azokat pótolják új kezdeményezésekkel. „Én abban bízom, hogy aki ide jön nem arra fókuszál, hogy mi hiányzik, hanem amit itt kap, azt értékeli majd. Itt együtt lehetnek ismerőseikkel, barátaikkal, és a családdal is.”

Elmondása szerint azért hívta ide a szervezőket és a sajtó képviselőit egyeztetésre, mert a Szinva terasz lesz a fesztivál szíve. „ Ez a város egyik legszebb tere, így arra is alkalmas, hogy az idelátogatók fényképekkel vigyék a város jó hírét.”

Kovács Kamilla Miskolc civil részvételi referense hozzátette, hogy nagyon sok civil szervezet jelezte már részvételét. Eddig összesen 35-en, ők bemutatkozási lehetőséget is látnak a megjelenésben. „Rotációs rendszerben lépnek majd elő a térben” - mondta.

A színpadi programok mellett nagyon sok mikroprogram várható, de meglepetés helyszíneket is beiktatnak majd- ezt már Lipták Ádám, az Uni-Garden Kft. ügyvezetője árulta el, majd hozzátette, a kocsonyafesztivál nagyszínpada a Szent István téren lesz, de lesz egy színpad a Villanyrendőrnél és egy az Erzsébet téren is.

„Mivel ez az esztendő egyben Petőfi jubileumi év is, ezért ezen a téren kap helyet Landerer nyomdája”- tudtuk meg Daruka Mihálytól, a Nyomtatástörténeti Múzeum igazgatójától. Azzal egészítette ki: egy Petőfi vers kinyomtatására is lehetőség lesz a kocsonyafesztivál ideje alatt.

A fesztivál egyik különlegessége a Magyar Honvédség jelenléte. Ők a különböző szolgálati formákat fogják népszerűsíteni és a Debreceni Hajdúdandár alakulatbemutatóval is készül – melyről Nagy Géza őrnagy beszélt. Emellett a Bánkúti Gerinc Radar Mérőpont alegység bemutatójával is jelen lesz a fesztiválon. De itt lesz a Területvédelmi zászlóalj tartalékos zenekara, amely már a felvonuláson is szerepet kap és a Debreceni Helyőrségzenekar, amely a Magyar Honvédség legnagyobb múltú katonazenekara. És egy katona dalárda is megjelenik a rendezvényen, világháborús katonadalokkal szórakoztatva a közönséget- mondta Nagy Géza őrnagy.

Március 3-án, pénteken, 14 órakor felvonulással indul a téli fesztivál. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy minél nagyobb számban kapcsolódjanak be.