A Miskolci csodamalom Bábszínház is részese a Színházi Olimpiának

2023. április 1. és július 1. között Magyarországra költözik a sokszínű színházi világ. De mondhatjuk úgy is, a világszínház központja Magyarország lesz. Tizedik alkalommal rendezik meg a Színházi Olimpiát, melynek a Miskolci Nemzeti Színház mellett a Miskolci Csodamalom Bábszínház is a részese, nem csak mint befogadó helyszín, hanem saját produkcióval is részt vesznek.

BOON BOON

Házigazdák és fellépők is lesznek Fotós: Bujdos Tibor

Az olimpia alapítói 1995-ben az ókori játékok szellemiségét hangsúlyozták. Az egymással örökös harcban álló görögök egykoron a versenyek idejére szüneteltették a harcot. Ma a háborús konfliktusok és bizalmatlanság által terhelt nemzetközi viszonyok idején, és a COVID által megtépázott mindennapokban a béke üzenete rendkívül aktuális. A magyarországi Színházi Olimpia szervezésének kulcsfogalmai az autonómia, a szabadság és a kultúrához való hozzáférés segítése. A 10. Színházi Olimpia jelképe egy bárka. A bibliai párhuzamot is megidézve ezen menthetjük át önmagunkat és értékeinket. Hogy hová? Azt reméljük, a békés jövőbe, tájékoztatott a debreceni Vojtina Bábszínház. Bábművészeti Világtalálkozó A 10. Színházi Olimpia eseményein – szerte Magyarországon – a világ színházi életének meghatározó alkotóinak előadásai láthatók. Az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Miskolci Nemzeti Színház, valamint az új színházi tereket avató Debrecen az olimpia kiemelt helyszínei. Színházi, tánc-, báb- és utcaszínházi előadások, összesen több mint háromszáz program várja az érdeklődőket április 1 és július 1 között. A 10. Színházi Olimpia keretén belül valósul meg a Bábművészeti Világtalálkozó. A nemzetközi fesztivál középpontjában a szakmai együttműködés áll. A megvalósuló programok a magyarországi bábművészeti szakma egészére nézve teremtenek lehetőséget arra, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi művészi „véráramba”, illetve, hogy kilépjenek az „aranyos gyerekprogram” kategóriából és koncentráltan, észrevehető léptékben megmutathassák itthon, hogy minden korosztályhoz szólni tudó, értéket teremtő előadóművészeti műfaj az övék. A Bábművészeti Világtalálkozón 53 külföldi társulat, 57 hazai és 7 határon túli magyar báb- és utcaszínházi társulat vesz részt. 11 workshop, 3 kiállítás, és 6 alkotói projekt szolgálja a szakmai megújulást, az olimpia szellemiségét. Számos produkció A 2022/2023-as évadban fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Miskolci Csodamalom Bábszínház is aktív részese ennek a világraszóló eseménynek. Számos hazai, határon túli magyar és külföldi bábszínházat, bábost és szabadtéri produkciót lát vendégül, művészeik továbbképzéseken vehetnek részt és saját produkciókat is utaztatnak az ország számos pontjára. Többek között április 16-án a 10. Színházi Olimpia megnyitóján bemutatkozik az Ars Sol Luna – Bosch projekt című produkciójuk. A negyedévente jelentkező felnőtt bábszínházi sorozatuk következő eseményeként április 17-én vendégül látják a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem: Bennem a létra című produkcióját. A „Karagöz” című tradicionális görög árnyjáték előadásuk meghívást kapott a 2023. április 19-23 között Pécsett megrendezésre kerülő II. Karakulit Nemzetközi Árny-Játék Fesztivál és Kiállításra. Écsi Gyöngyi, határon túli magyar bábos – mesemondó május 11-12-én lesz a vendégük. Duda Paiva a világhírű holland bábművész társulata is érkezik Miskolcra május közepén. Csodamalom Zárogató A gyereknapi és pünkösdi kiemelt hétvégék mellett május és június hónap folyamán fel-feltűnnek vendégelőadók, utcai bábos produkciók is. Az idén 2023. június 4-én tartandó „Csodamalom Zárogató” elnevezésű családi fesztiváljuk programja szakmánk hazai és külföldi kiválóságaiból tevődik majd össze – tájékoztatott a bábszínház.

