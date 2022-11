A következő 4-5 hónap programjait mutatták be szerdán sajtótájékoztató keretében a Herman Ottó Múzeum vezetői. Szolyák Péter, az intézmény igazgatója elöljáróban elmondta, most mindenkinek az jár a fejében, hogy milyen lesz a tél, ki hogyan tudja megoldani a fűtést.

– A miskolci önkormányzattal folyamatosan egyeztettünk, és megszülettek a döntések, ami alapján működünk. Mára befejeződött az a részleges bezárási folyamat, így csak a Pannon-tenger Múzeum maradt nyitva, az intézmény többi kiállítási épületet több lépcsőben bezártuk. Azonban igyekszünk ugyanazokat a kötelezettségeket elvégezni, mint eddig, nem szeretnénk, ha a látogatókat veszteség érné. Mivel a Pannon-tenger Múzeum olyan szerencsés helyzetben van, hogy földhővel fűtjük, viszonylag olcsón tudjuk üzemeltetni. Az itteni kiállításokra most is kíváncsiak az emberek, és hogy az érdeklődés megmaradjon, a Miskolci Galériából és egyéb kiállító helyekről, sőt külső helyekről is hozunk be programokat – jelezte az igazgató.

Múzeum a bőröndben

Vassné Dobák Leonóra, a múzeum osztályvezetője az úgynevezett Bőröndmúzeumról beszélt. Mint mondta, a Herman Ottó Múzeum új projektjében házhoz megy a múzeum. A komplett, foglalkoztató elemet és előadást is tartalmazó programot többféle témában kínálja az intézmény korcsoportos bontásban, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A Bőröndmúzeum célja a múzeum társadalmi felelősségvállalásának, közösségi szerepvállalásának erősítése, olyan célcsoportok bekapcsolása és múzeumi érzékenyítése, akik a múzeum iránt kevéssé motiváltak és hozzáférésük bármely okból korlátozott. Az utazó múzeum témái a múzeum állandó kiállításaira, gyűjteményeire alapoznak. Az óvodások számára bábos foglalkozást vagy papírszínházi beavató programot, az általános iskolásoknak múzeumi kincskeresőt, dinós foglalkozást, az idősebb diákoknak Herman Ottó életművét bemutató interaktív programot vagy fegyvertörténeti rendhagyó órát, a felnőtteknek a reformkori életmód titkait feltáró előadást, ásvány- és kőzetbemutatót, népművészeti kalandozásokat vagy a magyarországi ősmajmot bemutató tematikát ajánlják. A legtöbb tematikára igaz, hogy több korosztály számára is készült változat. A Bőröndmúzeum keretében a múzeumi szakemberek akár eredeti műtárgyakat is bemutatnak az előadások során, a közönség számos replikát is kézbe vehet a kihelyezett múzeumi eseményeken, hangsúlyozta az osztályvezető.

Elmondta azt is, hogy a Grafit Galériabolt novembertől kizárólag pénteki napokon, 10-18 óra között tart majd nyitva. Sok meglepetéssel várják a leendő vásárlókat, és készülünk az ünnepekre is.

Dínóvadászat

A gyerekek és fiatalok sem maradnak múzeum nélkül, a következő hónapokban a Pannon-tenger Múzeum várja őket múzeumpedagógiai foglalkozásokra. Rónyai Krisztina osztályvezető, múzeumpedagógus elmondta, lesznek hagyományos foglalkozások és újdonságok is. Előbbi a Dinók Földjén-mezoZOOikum, az Őserdei ösvényeken és A Kárpátok ásványai című kiállításhoz kapcsolódóan. Az idén is folytatódik az állami támogatással futó Lázár Ervin Program, januártól várják az iskolás csoportokat. Az elmúlt tanévben 6400 gyerek jutott el a múzeumba, és vett részt foglalkozáson a program jóvoltából, jelezte Rónyai Krisztina.

Szólt az Őszi gyermeknap a múzeumban című programról is. November 5-én őslényes gyermeknapot tartanak a Pannon-tenger Múzeumban. A délelőtti dínószelidítő-showban raptorbébi etetés és T. rex-vadászat, este pedig dínónyomolvasó-pizsamaparti várja az érdeklődőket. A novemberi időpont már betelt, de a december 9-ei programra még lehet jelentkezni.

Lapozó és film

Szintén múzeumpedagógiai program a lapozókészítés. Ennek lényege, hogy a diákok önállóan hoznak létre egy kreatív, színes, lapozható, nyitogatható felületet, amelyen egy adott vagy önállóan választott témában a kiállításokban információkat gyűjtenek, rendszereznek. Izgalmasnak ígérkezik a részvételi videókészítés is. A diákok egy-egy csoportja stábbá alakul, ahol mindenki más-más szerepet vállal személyes attitűdjei szerint. A stáb feladata, hogy egy ötperces kisfilmet készítsenek teljesen önállóan egy maguk választotta műfajban a Pannon-tenger Múzeum egyik kiállításában. A filmkészítéshez nincs szükség semmilyen előzetes tudásra. Egyetlen telefon vagy kamera és pár kellék áll rendelkezésükre. Egy kikötés van csak, hogy a film nem tartalmazhat erőszakot. A cél pedig a közösségépítés, hangsúlyozta a múzeumpedagógus. Ez a program a Da Vinci Kids, gyermekeknek szóló televíziós tévécsatornával együttműködésben zajlik majd.

Hazai pályán

Kónya Ábel, a Miskolci Galéria tagintézmény-vezető úgy fogalmazott, bár a galéria nem látogatható a télen, de lesznek programjaik, amelyek áttelepülnek a Pannon-tenger Múzeumba. Az egyik a Múzeumi melegedő, aminek keretében a modern, kortárs képzőművészetről beszélgetnek. Ez a program a nyitás után átkerül a Rákóczi-házba. A Hazai pálya sorozatban Miskolcon élő vagy a városhoz kötődő alkotóművészekkel beszélgetnek, bemutatják munkásságukat filmvetítéssel. Az első alkalom november 17-én lesz, amikor Kishonthy Zsolt művészettörténész, Szeszák Ádám képzőművész, Lenkey-Tóth Péter festőművész, Varga Éva szobrászművész és Kónya Ábel tagintézményvezető üli majd körül az asztalt. A Kép mögött sorozat pedig a múzeum kollégáinak előadássorozata a modern és kortárs képzőművészetről.