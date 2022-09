Sikeres nyári portya – Barba Negra, Agárdi Popstrand, Tabán, Alsóörs, Hajdúnánás – után ősszel is folytatja koncertsorozatát a Mobilmánia. Azon kevés bulik között, ahol Vikidál Gyula is fellép az idényben, szerepel a miskolci koncert is – vasárnap estére egyenesen Erdélyből, Déváról érkezik a csapat.

Díjak díjak hátán

Zeffer András ötlete alapján 2008-ban alakult meg a Mobilmánia zenekar. Azóta több százezer kilométert utaztak, hogy eljátsszák a közönségnek a jól ismert dalaikat. Kisebb-nagyobb fesztiválok, város- és falunapok, motoros találkozók és kis klubok közönsége is jól érzi magát velük és ismeri valamelyik régi, vagy új slágerüket. A 14 év alatt készítettek 4 stúdióalbumot, amiből egyiket Fonogram-díjjal jutalmaztak, 4 koncert CD-t, 4 koncert DVD-t. A csapat adtak ki a világ első 3 dimenziós koncertfilmjét Blu-Ray és mozifilm formájában is, készítettek egy dupla, kétnyelvű Best Of válogatás lemezt és legújabb büszkeségük a Bajnok&Zefi 40 című jubileumi dupla lemez, 40 dallal, amin a magyar rockszakma nagyjai is közreműködnek, ez már aranylemez státuszba került.

A miskolci koncert október 18-án, vasárnap este 8 órakor kezdődik Miskolcon, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkjában. Kapunyitás fél 8-kor.