A térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a sokadalom, amely most megjelent a program nevében is, talán jobban is illik erre az alakalomra, amely a magyar kultúra ápolásának és találkozásának a helye is egyben, amelyben a helyiek, a régióban élők és a határon túliak is szerepet vállalnak.

Lovas felvonulással és néptáncosok műsorával kezdődött a program. A népművészeti egyesületek mestereinek bemutatóját is megrendezték Kisgyőrben, a fából faragott tárgyakról híres településen, és kirakodóvásárral színesítették a programot.