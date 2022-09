Közkívánatra meghosszabbította a miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeum a Miskolci Csodamalom Bábszínház 30 éves jubileumi tárlatát. December 30-áig várják a látogatókat, a gyermekes családokat, valamint az iskolai és óvodai csoportokat.

– Hagyomány, hogy időről időre gyermekszínházi tárlatokat is rendezünk, hiszen odafigyelünk a bábkultúrára is, és számunkra fontosak a gyerekek – mondta lapunknak elöljáróban Mikita Gábor, az intézmény színháztörténész-muzeológusa. – A Miskolci Csodamalom Bábszínháznak többször volt már nálunk kiállítása. Néhány valamilyen jubileumhoz kötődött, mint a mostani, de rendeztünk tematikus kiállításokat is. Természetes volt tehát, hogy most, amikor a bábszínház fennállásának 30. évfordulóját ünnepli, erről is megemlékezünk. Két termünk van az időszakos térben. Az egyikben a kezdeteket idézzük fel, a Csodamalom első éveinek legsikeresebb és legfontosabb előadásait mutatjuk be. Ezekből az időkből számomra a legbecsesebbek az Állami Bábszínház nagy tervezőinek a munkái. Ilyenek Bródy Vera bábjai a Misi mókus előadásból. Tudni kell, hogy akkoriban a miskolci bábszínház sok állami bábszínházas előadást vett át vagy újított föl az eredeti bábok rekonstrukciójával. A Misi mókus hatalmas siker volt országszerte, így Miskolcon is – idézte föl Mikita Gábor.

Azzal folytatta, hogy a kezdeti évek után elkezdődött a bábszínház útkeresése. Az intézmény saját tervezői önálló arculatú bemutatókat varázsoltak a színpadra.

Ilyen volt például a Hamupipőke, amit Hamucipőke címmel adtak elő. A rendezője Lengyel Pál volt, akinek Miskolcról indult a pályája, az akkori szóhasználattal amatőr színpadként emlegetett Manézs alapítójaként és rendezőjeként szerzett országos ismertséget. Később a miskolci bábszínház a felnőtteket is szerette volna megszólítani, ezért zenés, úgynevezett bábpantomimeket vitt színpadra. Ezek közül a legjelentősebb az Egy kiállítás képei, melynek az izgalmas díszletelemei, a megelevenedő festmények láthatók. Ezeket Horváth Márta tervezte.

Kedvenc óriásbábok

– A másik teremben az elmúlt időszak bemutatóinak bábjai kaptak helyet. Ezekből az első előadás-sorozat már lefutott, így a bábok a múzeumban maradhatnak a következő előadás-felújításig. Igazi különlegesség például a Rákherceg szereplői. A történet izgalmas, víz alatti világban játszódik, ahol tengeri élőlények elevenednek meg. Az óriásrák a látogatók igazi kedvence. Másik látványos falunk A tizenkét hónap című mese bábjait sorakoztatja fel. Ez azért érdekes, mert óriásbábok is láthatók, amelyek a hónapokat jelképezik. Ezek Molnár Anna fiatal bábtervező munkái, és azért különlegesek, mert népművészeti motívumok is díszítik a szereplőket. A látogatók megismerkedhetnek különböző technikájú bábokkal, melyeket ki is próbálhatnak. A gyerekek jó kis jeleneteket és meséket tudnak rögtönözni – tette hozzá Mikita Gábor.

(A borítóképen: December végéig látogatható a miskolci bábszínház 30 éves történetét bemutató kiállítás a színészmúzeumban | Fotó: ÉM)