– Nem volt még annyira bizonytalan évadunk, mint amilyennek most nézünk elébe – fogalmazott augusztus végén Szászné Pónuzs Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, az együttes évadnyitó társulati ülésén.

Akkor azt mondta, heti egyeztetéseket tartanak arról, hogy mennyi az áram, a gáz, a távhő díja, és milyen körülmények között lehet dolgozni. Hangsúlyozta: valamennyi kolléga azon van, hogy a zenekar tagjai ebből minél kevesebbet érezzenek meg.

– Bízom benne, hogy ősszel az együttes anyagi biztonsága megnyugtatóbbá válik, így a gazdasági bizonytalanság és a nehézségek ellenére maradéktalanul meg tudjuk tartani meghirdetett koncertjeinket – tette hozzá.

A napokban is beszéltünk az ügyvezetővel. Elöljáróban elmondta, kicsit egyszerűbb helyzetben vannak, mint a Miskolci Nemzeti Színház, hiszen nem kell akkora épületet fenntartaniuk, mint a teátrumnak. A zenekar székháza, a Fábián utcai Malom nem túlságosan nagy, és a próbaterem fűtése, világítása nem emészt föl horribilis összegeket, még a legrosszabb forgatókönyv esetén sem.

– A munkánk tehát, ami a próbákat illeti, nincs veszélyben. Az azonban aggodalomra adhat okot, hogy azok az intézmények, ahol a koncertjeinket tartjuk, működnek-e majd télen is. A Művészetek Háza például, ahol a legtöbb hangversenyt adjuk. Ha a ház nyitva tart, akkor nem lesz gond, ellenkező esetben más megoldást kell találnunk. Tehát ebből a szempontból függőségi helyzetben vagyunk. Most úgy látjuk, hogy év végéig biztosan tudunk működni a Malomban, de talán még egy további fél évig is – mérlegelt az ügyvezető.

A bérekre nem elég

Bevételeikről szólva elmondta: ennek egy része a bérlet-és jegyeladásokból származik. Ezenkívül különböző pályázati forrásokat lehet elnyerni, és nagy segítség az úgynevezett előadó-művészeti többlettámogatás, amiből viszonylag jól lehet finanszírozni a zenekar működését. A saját bevételeik megfelelnek a többi, hasonló zenekar bevételeinek, ebben az évadban is sikerült a bérleteket szép számmal értékesíteni. Ebből azonban csak a működésre futja, a bérköltségekre már nem elég.

Szászné Pónuzs Krisztina: Tervezni nem tudunk előre, mert érdemben nincs mivel

Fotós: Bujdos Tibor

Az ügyvezető jelezte, az előadó-művészeti többlettámogatás erre az évre biztosított. Ezt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül kapják, azonban az idén nem annyit, mint tavaly. Az önkormányzati támogatás azonban megegyezik a tavalyi összeg mértékével.

– Év végéig tehát biztosan látom, hogy meglesz a forrásunk. A telet kellene valahogy átvészelni, de tervezni nem tudunk előre, mert érdemben nincs mivel. Megpróbálunk arra is megoldást találni, ha esetleg nem működnek majd a koncertjeinknek helyet adó intézmények. Különböző alternatívákon gondolkodunk – árulta el az ügyvezető.