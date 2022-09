A jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben a közösség adhat erőt és biztonságot az embereknek - mondta Majorné Bencze Tünde a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője. Régóta működnek a közösségek az intézményekben, jelenleg kétszáz állandó tag az, aki rendszeresen látogatja a foglalkozásokat, tehát legalább kétezer család életében vannak jelen a városban. Az embereknek mindig szüksége lesz az összetartó erőre - tette hozzá az ügyvezető. A Ködmön Formációs Táncegyüttes 44 éves, a Miskolci Mazsorett együttes is 40 éves lesz hamarosan, mindkét csoport szép eredményeket ér el folyamatosan. A Mazsorett csoport világbajnok lett legutóbbi megmérettetésén. De a különböző klubok is töretlenek, mindenhol meghitt barátságos közeg fogadja az új tagokat. Idén is elindítják a megszokott csoportokat, de nyitottak újak indítására is - hangsúlyozta az ügyvezető. Arra törekszenek, hogy a miskolciak boldogabbak legyenek, biztonságos közegben tudják jól érezni magukat.

Alakformálás és fittség

Az Ifjúsági Házban szeptember 12-től tartják a csoportvezetők az érdeklődők számára ingyenes bemutató óráikat - mondta Horváth Szandra, az Ifjúsági Ház vezetője. Minden nap másfajta foglalkozást mutatnak be a régi tagok, és invitálják az újakat - tette hozzá. Az Ifiházban megszokott, hogy főszerepben a tánc és a zene van, de egészségmegőrző foglalkozásokat is kínálnak. A ház a mazsorettek és a Ködmön otthona, akik igazán szép sikereket érnek el, világversenyeken szerepelnek, most is készülnek az októberi Formációs Táncok Magyar Bajnokságára és egy németországi világbajnokságra. Az utánpótlás nevelés fontos, heti két rendszeres foglalkozással, jól működő közösséggel várják az újonnan csatlakozókat. A legkisebbeknek a Ködmön Ovi, és a Mazsorett Ovi várja, de középiskolások és felnőttek is jöhetnek - hangoztatta a vezető. Alakformálás és a fittség jegyében zenés női tornák, az idősebbeknek pedig Etka jóga áll rendelkezésre. Szellemi fittséget a nagyi klub biztosítja. Minden hónapban új tárlatot nyitnak az intézményben. Dea kedvelt varrótanfolyam is elindul a szokásos őszi időpontban, október közepén. A csoportvezetők magas szakmai színvonalon működtetik a csoportokat - emelte ki Horváth Szandra.

Hosszú évek óta működnek kiscsoportok náluk - mondta Beleznay Fanni, az Ady Endre Művelődési Ház vezetője. Kortól nemtől függetlenül mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. A mozgás több formája megtalálható náluk, az idősebbeknek Meridián torna, de a Ködmön és Mazsorett csoport is tart náluk próbákat. Újdonság a Karate, gyermekek és felnőttek számára egyaránt, melynek október 3-án lesz ingyenes bemutatója. Szombatonként a Hang-Varázs stúdió tart az Ady-ban foglalkozásokat, illetve az Aranysarkantyús Lovagok.

Az ott élők igényei alapján állították össze az hejőcsabai intézmény programját - hangsúlyozta Kántor Tünde, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház vezetője. A Maminbaba - hordozós latin fitnesz csoport náluk talált befogadásra, ők hozták létre újdonságként idén a Mocorgó baba-mama klubot minden szerdán. A Break tánc oktatás - és edzés heti négyszer lesz ősztől, ahová 10-14 fő jár állandóan és rendezvényeken is fellépnek - tudatta a vezető. A Holcim asztali tenisz csapata is náluk edz. Tavasszal beindítottak egy helytörténeti klubot, ezt folytatni szeretnék. A görömbölyi művelődési házban is az adott városrész igényei alakítják a csoportokat, így találkoznak ott a nyugdíjasok, de van jóga, Zumba és a városzerte ismert Zengedezők Népdalkör szintén a művelődési házban próbál. A népdalkör tagjai sok helyen lépnek föl és szeretettel várják a csatlakozókat ők is - tette hozzá Kántor Tünde.