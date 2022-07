Furmann Dávid (1979–2006) végzettsége szerint politológus volt, de iskolai, egyetemi évei alatt kipróbálta tehetségét a zenélésben, dalszöveg- és versírásban, újságírásban. Hátramaradt munkáit a Köztes Európa és a Soul Bro­ther című kötetek őrzik.

Alapítója volt a Müttö együttesnek is, amelyik több mint húsz éve megszűnt, de most július 30-án délután a sajósenyei Fiatalok Háza előtt lép fel. A Müttö keletkezéstörténetét a zenekar egykori dobosa, a mostani felállásban énekese, Petruskó Norbert írta meg, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület Privát félmúlt című sorozatában, Zenekar a tize(negye)diken címmel. Az első szöveget Furmann Dávid írta. „Ellopták a pénztárcámat fényes nappal az utcán. Amíg semmim sincsen, enyém lehet minden. De amint megvan mindenem, nem lehet enyém semmi sem” – így szólt az első dal. Szűcs Peti kísérte monoton, három- vagy négyakkordos gitáraláfestéssel. A szintetizátor pedig kitartóan adta a géphangú kettőnégyet; hogy miért pont Kovács Máté dobolt a Casión, már nem emlékszem. Valahogy így született meg az első zenekarunk, fent a tizenegyediken. Aztán próbáltunk panelszobában, műanyag tetejű kartonpapír Minna mosóporos dobozon ütve a ritmust, bolgár dobozgitáron, aztán Jolanán, orosz hifi-erősítőre kötve, néha olyan hang­erővel, hogy a házsor végén lévő buszmegállóban is hallani lehetett az első pár CPG-, Joy Division- meg Talking Heads-kísérletet. A névtelen bandából SPM Fokozat meg Frötsi, a Zsizsik lett, jött az első klubdélutános koncert különleges körtétől és fekete-piros kommersz brandytől fűtve a 33-as Számú Általános Iskolában, aztán a 42-es aulájában, aztán Dávid kitalálta az új nevet... Így lettünk Müttö. Miért pont az? A fene tudja. Mindenkinek tetszett, pedig szinte senki sem ismerte a finn mesehőst, aki után Dávid elkeresztelt minket.”

Petruskó Norbert osztotta meg velünk, hogy most szombaton ott lesz a színpadon Szűcs Péter és Kovács Máté is.

A Müttö nyolc saját dalt jegyzett – ezeket játsszák majd el a mostani koncerten, valamint saját feldolgozásokat, így egy Joy Division-számot. Sztorizást, nyilvánospróba-jelleget ígérnek.

(A borítóképen: Furmann Dávid – a kép egy 1995-ös miskolci koncert videófelvételéből való | Fotó: ÉM)