. Idén sem korlátozódik határainkon belülre január 22-én a magyar kultúra napja alkalmából szervezett rendezvények sora.

A berlini Liszt Intézet virtuális eseményekre hívja meg az érdeklődőket: digitális kiállítás és online filmklub várja a vendégeket. Hasonló programot szervez a bécsi magyar kulturális intézet is, itt szintén internetes formában mutatnak be koncertfilmet. Párizsban viszont személyesen, de szigorú járványügyi szabályok betartása mellett tartanak filmvetítést.



Kiállítások sokasága

Helsinkiben, Isztambulban, Rómában és Ljubljanában időszakos kiállítások fogadják a látogatókat, a szlovén fővárosban emellett könyvbemutatót is szerveznek a napra.

A székelyföldi Sepsiszentgyörgyön könnyűzenei koncerttel ünnepelnek majd a helyi magyar kulturális intézet társszervezésével, Stuttgartban pedig hangversenyt rendeznek a helyi Liszt Intézetben.

Bulgáriában országszerte több kiállítás megtekinthető lesz a magyar kultúra napján: Sztara Zagorában építészeti, Szófiában képzőművészeti, Dimitrovgrádban pedig fotókiállítás várja az érdeklődőket.

Tallinnban szintén magyar fotósok műveiből készül kiállítás, köztük Robert Capa felvételei is megtekinthetők. A magyar kultúra napján nyílik még meg a Tallinni Grafikai Triennálé részeként egy magyar művészek alkotásait bemutató tárlat.

Magyarország 2021–2022-ben a V4-ek elnökségét tölti be, ezért talán nem meglepő, hogy Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában is megjelenik valamilyen módon a magyar kultúra idén január 22-én.

Varsóban szabadtéri vándorkiállítás mutatja be hazánk termál- és gyógyvizeit, a Visegrádi Együttműködés 30. évfordulójára összeállított tárlaton pedig a magyar történelem nagy alakjainak portréit is meg lehet tekinteni. Pozsonyban dokumentumfilm-bemutató és komolyzenei koncert fogja az ünnepi program részét képezni, Prágában történelmi témájú kiállítások fogadják a magyar kultúra iránt érdeklődőket. KD



Robert Capa fotóiból nyílt kiállításon New Yorkban, 2014-ben

Fotó: AFP