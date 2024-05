Mivel a bajnokikra csak négy külföldit lehet nevezni, és a Diósgyőrnek öt légiósa van, valakinek ki kellett maradnia. Ezúttal az ausztrál válogatott Darcee Garbin nem került be a DVTK Hun-Therm keretébe.

Az ultra szektorban a fanatikusok fekete felsőben feszítettek, a lelátó többi részén piros-fehérbe öltözött drukkerek segítették a hazai csapatot szurkolásukkal. A meccs előtt egy parádés koreográfiát is összehoztak a nézők, miközben a ,,zászló lobog, zengenek a dobok, a szívünk értetek dobog” dalt énekelték, a hosszanti egyenesekben a drukkerek felállva piros-fehér zászlókat lengettek, a fekete pólósok pedig arany, ezüst és piros színű fényes papírokat emeltek a magasba. Aztán jött az ,,érted élek én, érted harcolok, csak a Diósgyőr, csak a Diósgyőr, érted meghalok” dal, majd az ,,amíg élek én, nem érdelek más, csak a Diósgyőr, csak Diósgyőr, csak Diósgyőr”.

Aho N.

Közben a pályán elkezdődött a meccs, a hazai csapat udvariasan megvárta a szurkolók előadását, és Aho N. csak ezt követően szerzett egy triplát, ami egy vendég büntetőre volt válasz (3-1). Az 5. perc elején a diósgyőri szempontból megnyugtató 8-3 állt az eredményjelzőn, de aztán egymás után maradtak ki a fehér mezesek dobásai. Mivel a túloldalon ebből építkeztek a győriek, a 7. minutában Anigwe palánk alóli gólja után (8-9) időt kértek a hazaiak. A folytatásban azonban ismét Anigwe jött (8-12), ám faultos kombinációja után előbb Lelik szerzett egy középtávolit, majd Jovanovic egy hármast, így a zöld-fehéreknek kellett a szünet (13-12). A negyed végéig még itt is, ott is született 2-2 pont (15-14).

A második negyed elején a DVTK volt aktívabb (21-16). A 14. percben Aho N. a saját lepattanóját szedte össze vesztettnek tűnő helyzeten, majd Leliknek adott egy remek passzt, amit utóbbi hármasra váltott (24-18). Naná, hogy ez nagyon tetszett a publikumnak. És ez be is indította a hazai pontgyártás. Olyannyira, hogy miután Jovanovic duplája tízre alakította a különbséget, majd Aho N. a saját maga harmadik hármasát gyűrte a gyűrűbe, időt kért a Győr (33-20). Egy újabb diósgyőri gyors támadás után két vendég triplát láttunk (35-26), és mivel hazai oldalon nem pörgött mindenki Aho N. fordulatszámán, időt kért Völgyi Péter vezetőedző (37-29), a meccs félénél 7 pont volt a két csapat között (39-32).

Bajnokcsapat

Grigalauskyte dupláival indult a harmadik negyed, majd Anigwe trojkája után Jovanovic középtávolijával lett kerek a különbség (45-35). A Győr kapaszkodott, nem hagyta elmenni a Diósgyőrt (47-40), igaz, a játékrész közepén nem igazán ment a hazaiaknak, sok dobásuk maradt ki, és a csapatot csak a jobb lepattanózás tartotta előnyösebb helyzetben. Egy vendég pauzából a pályára visszatérve Dubei hintett hármast (47-43), aztán Aho N. jó büntetői után a gödörben lévő piros-fehérekkel szemben 4-re csökkentette hátrányát a Serco UNI Győr (49-45).

Lelik lendülete ért duplát, majd Grigalauskyte jött, kétszer, de ezekre Goree válaszolgatott (55-49). Charles ziccerből volt eredményes, a játékrész közepén 8-cal ment a Diósgyőr (57-49). Ezután megint az amerikai talált be, a triplavonal mögül, utána Aho N. értékesített egy büntetőt, majd győri időkérésnél a hazai szurkolók hullámzásba kezdtek (61-51). Aztán a mezőny legjobbja, Aho N. egy hármassal emelte meg a hangulatot, és vitte közelebb az aranyhoz a Diósgyőrt. Az utolsó két percben felállva tapsolt a publikum, az utolsó másodpercekben pedig zúgott a ,,bajnokcsapat, bajnokcsapat”.

A mostani volt a 87. élvonalbeli magyar bajnokság. Keddig 17 csapat szerzett aranyérmet, de most új csapat iratkozott fel a győztesek közé,