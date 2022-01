Új képein egy munkaeszközt, a pillanatszorítót emelte be a kortárs festészet motívumai közé. Erdőjáróként a turistajelzések foglalkoztatják. Megfigyeléseiből, létező szimbólumokból, ismert jelrendszerekből teremt saját jelrendszert. Asszociációi újabb képzettársításokra adnak alkalmat, a befogadó a továbbgondoláshoz a kollektív tudatra is hagyatkozhat.

Mazsaroff-díjasként állít ki a Miskolci Galériában. A tárlata sajátos keresztmetszete eddigi munkásságának: bár képzeletét sokféle téma foglalkoztatja, most a játékkal összefüggő alkotásaiból válogatott.

Különféle módon és eltérő okokból születtek az itt látható művei. Mezőszemerén esett rá a pillantása a szabálytalan alakzatra, ahogyan a munkások a szerszámaikat lerakták. Ebből a formából készített Marokkó játékot. Gyászmunka része volt a kép, amelyen CT-felvételt festett meg, az agy keresztmetszetében egy üveggolyóval. Elkészítette az összedönthetetlen kártyavárat, a gyors megoldások kellékével, a purhabbal.

A kiállítás címe: All-in. Gulyás Andrea Katalint kérdeztem.

A címhez született a kiállítás, vagy a kiállításhoz a cím?

Akkor adtam ezt a címet, amikor már összeállt a kiállítás anyaga. All-in – ez a pókernek a köznyelvben is elterjedt kifejezése. Ez a játszmának az a része, amikor az egyik játékosnak már nincs elég pénze tartani a tétet, hogy játékban maradhasson, ezért felteszi mindenét.

És vagy nyer, vagy nem nyer. Létezik ennyire élesen tétes helyzet a művészetben is? Nyerhet-veszíthet a kiállítással?

Korábban főleg páros és csoportos tárlatokon szerepeltek a munkáim. Ez önálló kiállításként is fontos. Sohasem láttam még korábban ezeket a műveimet így együtt, ugyanabban a kiállítási térben. Ezért számomra sem volt egyértelmű, hogy mi lehet ennek a kiállításnak az esztétikai kifutása. Kérdéses volt a kimenetele – működik-e így együtt ez az anyag. Most úgy gondolom, a nyerés felé tendál a helyzet.

Mindenesetre kiterítette a lapjait. Mihez lehet hozzámérni? Kivel folyik a játszma?

Önmagammal játszom ezeket a köröket. Elsősorban magamnak szeretnék megfelelni.

A pókerhasonlat úgy is áll, hogy a játék fogalma köti össze a kiállított műveit. A művészete tartós témájaként gondol a játékra?

Számomra is meglepő volt, hogy így állt össze a tárlat. Az elmúlt évben készült nagy méretű festményeimmel készültem erre a kiállításra. De arra is jó volt ez az idő, hogy összegezzem, mi mindent csináltam az elmúlt éveimben. Rájöttem, hogy több olyan objektem és képem is van, amelyik valamilyen formában a játék témakörét veszi elő. Ezekhez születtek mostanra újabbak.

Jó, de miért éppen a játék? Honnan jön, hogy a kiváló technikai tudást, anyagismeretet, ábrázolási képességet pillanatfogóval rögzített labda festésére használja?

Sokszor építkezem talált tárgyakból. Szeretek kijárni a MÉH-telepekre – nagyon nagy kincseket lehet találni. Ha bármi felkelti a figyelmemet valamiért, aköré épül a műalkotás. Működik a képzeletem, számos asszociáció keletkezik. Ezekhez a munkáimhoz is a gondolattársítás vezetett: egy-egy játékhoz tárgyak társultak. Összeillővé tettem őket, és a különböző kontextusok egymással való találkozásából új fogalmi helyzet jött létre.

A direkt asszociációknak enged, vagy lépésről lépésre halad a képzettársítással? Mi okból került például az amőbapartit rögzítő papírra a hársfalevélből kivágott szív?

Az a kép egy művésztelepen született. A szív készült el előbb. Ültem egy fa alatt, és elkezdtem a faleveleket akrilfestékbe ragasztgatni. A levél erezetéről az jutott az eszembe, hogy ez a szív erezetére is utalhat. Kivágtam belőle ezt az anatómiai formát. A nagy méretű kockás papír már megvolt, az amőbát lejátszottuk. Ehhez társítva a szívet, ez így, együtt utalhat az emberek közötti diskurzusokra, a szívjátszmákra. A szerelemre.

A képei magát az alkotót nem mutatják, miközben tudjuk, hogy van alkotó.

Vagy esetleg mégis mutatnak: felismerhetővé tehetnek bizonyos motívumok vagy technikai részletek.

Nekem magányosnak tűnik, amit látok. Kerüli, hogy embereket fessen?

Soha nem festettem embereket. Jobban érdekelnek a tárgyak.

Miért?

Ezen még talán magam sem gondolkodtam el. Lehet, hogy az emberábrázolás túl direkt.

A művészete alapja az absztrakció. Muszáj, hogy konkrét formákat használjon ehhez? Nem érdekli a formákon túli, absztrakt festészet?

Korábban kipróbáltam ezt a festési módot is. De nem éreztem őszintének. Számomra fontos a figuralitás, a felismerhetőség.

Fontos, hogy a mű a valóságból induljon ki?

Igen. Számomra az. Használták már a műveim leírására a szürrealizmus fogalmát. Lehet, hogy van ilyen felhangjuk, de minden esetben valóságos tárgyakat, vagy helyzeteket jelenítek meg. Ezek együttállása mutathat egy mögöttes tartalom vagy jelentés felé.