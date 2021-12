Toshifumi Kanai a japán Toho Gakuen és Szenzoku Gakuen zeneiskolában tanult karmester, fagott, zongora és kamarazene tanszakon, mely időszak alatt több versenyen is nyert díjat. Tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta, ahol 2015 júniusában kitüntetéssel diplomázott. Ő volt az első külföldi hallgató a Zeneakadémia történetében, aki karmesteri diplomát szerzett az intézményben. Friss diplomásként a 2015-16-os évadban karmester-gyakornokként dolgozott a Budapesti Operettszínházban. Magyarországon és külföldön is több zenekart dirigált már, de otthon, Japánban is aktívan tevékenykedik. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar asszisztens karmestere és a Törös Alapítvány jótékonysági hangversenyének állandó karmestere.