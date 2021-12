„A regényt valóban az én életem inspirálta, de nem csak rólam szól” – mondta Sikli László. Az író Nagyváradon volt gyermek, már akkor sok időt töltött a helyi plébánián, és később maga is pap lett, de ma már nem gyakorolhatja a hivatását, hiszen nyíltan felvállalt boldog családi élete miatt felmentették a szolgálat alól. Már fiatal korában is azt állították róla, hogy túl gőgös, és nem elég alázatos a hierarchikus katolikus rend világához – emelte ki a szerző. Mivel tudomása van róla, hogy esete nem egyedi, mégsem történik változás az egyházban a cölibátus megítélését tekintve, ezért elhatározta, hogy addig nem áll meg, amíg ezt papírra nem veti, és el nem mondja mindenkinek. A regény nem az első alkotása, korábban plébánosként is publikált. Régóta foglalkozik gyermekirodalommal, verseket ír. Először csak a saját gyermekeinek, aztán komolyan elkezdett foglalkozni vele, mígnem speciális iskolai program lett. Ez hét évvel ezelőtti Magyarországra való áttelepülésük után kezdődött. Eddig mintegy 25 ezer gyermek vett részt az olvasásra, verstanulásra biztató eseménysorozaton – tudatta az író.