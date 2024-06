Kiöntött a Hódos-patak

A jelentős ezőzés miatt kilépett a medréből a Hódos-patak.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.

A vízfolyás Járdánházán és Arlóban is pincéket, udvarokat öntött el, az áradás pedig Ózd határában is tapasztalható. A víz elöntötte a helyi sportpályát is.

Kiöntött a Hódos patak

Fotó: Marosréti Ervin

Mályiban hömpölygött a víz az úton