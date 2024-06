Pakolászó árusok, piruló kürtőskalács, körhinta és Csík zenekar: Ózdon a Digitális Erőmű és a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark közötti füves területen rendeztek gasztro-kulturális eseményt: ez volt a Nyárindító Nyugat-Borsodi Térségi Nap – adta hírül az ozd.hu.

Kézműves termékek a Nyárindító Nyugat-Borsodi Térségi Napon

Fotó: ozd.hu

A felhős, esős időjárás ellenére több százan látogattak ki a programra. Délután először helyi fellépők szórakoztatták a nagyérdeműt, a Vadszilvák Gyermek Néptánccsoport után az Erica C. Dance School & Company ózdi csapatai következtek.

A szervezők számos kiegészítő programmal készültek. Kitelepült a vidámpark és a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület is. Volt népi játszótér, lufihajtogató bohóc és arcfestés is. Több térségi kistermelő állított standot, az érdeklődők számos finomságot megkóstolhattak. Készült például túrós lepény, derelye, molnárkalács és begyerő is.

Kézműves termékekből sem volt hiány, lehetett vásárolni fonott és faragott árút, dísztárgyakat és ékszereket is.

A nap sztárvendége a Csík zenekar volt. Az időjárás nem volt kegyes, az esőzés miatt a koncertet a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark csarnokában tartották meg.