Vivien a lányával és annak barátnőjével érkezett a rémisztő estére Kazincbarcikáról. Sára és Emma nagyon élvezik ezeket az alkalmakat, úgy volt hogy be is öltöznek majd, de sajnos erre most nem jutott idő, de otthon pótolják majd csontváznak és boszorkánynak öltöznek.