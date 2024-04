Veres Pál városvezetői munkája példaértékű kell, hogy legyen minden utódja számára, hiszen ellenszélben, nehezített terepen kellett helytállnia – írta egy közösségi média portálon közzétett bejegyzésében Barkai László, a DK, MSZP, LMP és PM által támogatott baloldali miskolci polgármesterjelölt.

(Barkai László)

„Polgármester úr városvezetői tapasztalatára számítok, szeretném felkérni, hogy segítse a városvezetést gondolataival, jelenlétével, tanácsaival” – hangsúlyozta Barkai László.

Ellentmondásos

A bejegyzés több szempontból is érdekes, hiszen pont a Barkai Lászlót támogató pártok egy része akadályozta folyamatosan Veres Pál városvezetői munkáját, sőt a DK és az LMP közös polgármesterjelöltet is állított ellene, miután a regnáló polgármester bejelentette az újra indulását Miskolcon. Hegedűs Andrea, a DK országgyűlési képviselője, azóta már Barkai javára visszaléptetett korábbi polgármesterjelölt a néhány hetes „kampánysorozatában” sorozatosan kritizálta Veres Pált. Többek között alkalmatlannak nevezte, úgy fogalmazott róla: „egy tanácsadói kör által körülvett burokban él”. Hegedűs Andrea akkor sem fogta vissza magát, amikor a programpontjait ismertette, mert korrupciót emlegetett a jelenlegi városvezetővel kapcsolatban, a városháza erre a kijelentésre úgy reagált: „kritikán aluli a politikus állítása”.

(Hegedűs Andrea)

Veres Pál jelenlegi polgármester

Fotó: Ádám János

Sorozatosan blokkolták

A DK-s képviselők magatartása nem csak Hegedűs Andrea kampánya alatt volt kritikus Veres Pállal szemben. Emlékezetes, a Velünk a Város frakció (amely a jelenlegi baloldali városvezető koalíció Miskolcon – a szerk.) DK-s tagjai sorozatosan blokkolták a közgyűlésben Veres Pált. Így volt ez, amikor a város 8 milliárdos hitel felvételét hiúsítottak meg. A 2019-től (A baloldali vezetés kezdetétől – a szerk.) veszteségesen működő MIVÍZ magyar államnak történő átadását sem támogatták a DK-s képviselők. Akkor úgy fogalmaztak: „A polgármester által felvázolt feltételekkel nem adható át egy ekkora közművagyon az államnak”.

Veres Pált okolták

Hegedűs Andrea addigi DK-s önkormányzati képviselő a 2022-es országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett az országgyűlésbe, így összeférhetetlenség miatt le kellett mondania az önkormányzati képviselőségéről, és emiatt időközi választást tartottak Miskolcon. A DK-s Sebe-Gazdig Juditot jelölték, aki azonban elbukta a választást a Fidesz–KDNP-s ellenfele, Barta Gábor ellen. A DK-s Mokrai Mihály ezt követően azt mondta, hogy a jelenlegi városvezetés teljesítményét elégtelennek ítélik a miskolciak. Oda is szúrt még egyet Veres Pálnak: „akár le is cserélhetjük azt a játékost, aki a sárga lapot eredményezte”, utalva ezzel a városvezetőre. De azzal is vádolták, hogy a kormánypártokkal kollaborál Veres Pál, mert Miskolci Egyetemet fenntartó kuratóriumban tisztséget tölt be, amiért pénzt kap. (Korábban nem ingyen látta el feladatát –a szerk.)

A DK „szövetségesként” indította rá Veres Pálra polgármesterjelöltként Hegedűs Andreát

Fotó: MW

Barkai László bejegyzése kapcsán megkerestük Mokrai Mihály és Szilágyi Szabolcs DK-s helyi képviselőket. Kiderült, hogy a kérdésben a DK frakció reagál. Arra kerestük a választ, hogyan ítélik meg a regnáló polgármester munkáját, hiszen jelöltjük, Barkai László számít Veres Pál támogatására, addig helyi DK-s képviselők az utóbbi években folyamatos kritikákat fogalmaztak meg vele szemben.

Megkeresésünkre a miskolci DK az alábbi közleményt küldte el: A DK, mint Dr. Barkai László egyik támogatója egyetért azokkal az elvekkel, amit a független polgármesterjelölt képvisel. Aki úgy vélekedik: megbecsüléssel kell fordulni minden Miskolc előrehaladásáért dolgozó, tenni akaró felé, nagyra tartani azokat, akik az elmúlt években, évtizedekben ezekért a célokért dolgoztak, számítani akar azokra, akik ezt a célt képviselik, köztük Veres Pál polgármesterrel. A DK miskolci szervezetének önkormányzati képviselői a miskolci közgyűlésben Miskolc gyarapodásáért, a miskolciak jólétéért dolgoztak. A DK értékrendje a demokrácia, a képviselőik azt vallják: egy demokratikus országban van helye a vitának, véleménynyilvánításnak, hiszen egy ország és egy város előre jutását segíti az elvek vállalása, kimondása, átbeszélése mert csak ez vezethet konszenzusos döntésekhez, a közösség erősítéséhez és ahhoz, hogy Miskolc egy magasabb fokozatba lépjen.