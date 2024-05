Megyénkben először rendeztek lassúsági pipaszívó versenyt, írta 2004. május 24-én az Észak-Magyarország. A cikkben írtak szerint a Borsod Pipa Klub újszerű viadalára többtucatnyian neveztek. Ilyen eseményt még nem tartottak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - olvasható a lapban, az újságíró Herperger Sándor főszervezőt kérdezte. Megtudta: negyvenegyen neveztek, és valamennyien a bruyera- (vadrózsa) gyökérből készült pipát szívták, ezt hazánkban mindössze egy gyártó készítette akkor. A rajthoz állóknak öt percük volt az előkészítésre és a tömésre, míg hatvan másodperc állt rendelkezésükre ahhoz, hogy két szál gyufával meggyújtsák. A nevezőknek végül minél tovább, lehetőleg órákig kellett szívniuk a mindössze 3 gramm dohányt.

Férfiak és nők is

A pipaszívás alsó korhatára 18 esztendő volt akkor. Ezt a különleges műfajt férfiak és nők is űzhetik, számolt be róla a lap, a szabályok szerint a versenyző a gyújtás után csak tíz perc elteltével vehetett magához folyadékot. A magyarországi pipaszívási rekord akkor 3 óra 15 perc volt, Hollóstetőn ezt 2004-ben nem sikerült megdönteni. A legtürelmesebbek plakettet, oklevelet, csomagot és természetesen pipát is kaptak ajándékba.

Hogy mi lett a klubbal? Nem tudjuk, későbbi bejegyzést nem találtunk hasonló versenyekről.