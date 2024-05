A kulturális szemle rendezvényeként tartották meg Borsod megye és Miskolc legjobb táncospárjainak, valamint amatőr tánczenekarainak vetélkedőjét 1964 májusában, számol be a történtekről május 27-i számában hatvan évvel ezelőtt az Észak-Magyarország. „A művészi fokú társastáncok kultusza mindjobban terjed Borsodban. Több helyen, mint például a Nehézipari Műszaki Egyetemen, Putnokon, Ormosbányán a fiatalok erre a célra alakított klubokban ismerkednek a társastáncokkal. A táncversenyeknek pedig az a célja, hogy fiatalságunk minél ízlésesebben, kulturáltabban táncoljon. Ugyanígy, serkentőleg kell hatnia a versenynek amatőr tánczenekaraink további fejlődésére is" – írja a lap. Kiderült, a községekben, járási székhelyeken és a megye városaiban megtartott elődöntőkön mintegy ezer fiatal vett részt, a pároknak bécsi keringőt, swinget, tangót, angol keringőt és csárdást kellett táncolniuk. A táncpedagógusokból álló zsűri az összteljesítmény alapján pontozta a versenyzőket, s így kerültek be a legjobbak a lillafüredi középdöntőbe, illetve döntőbe.

„Vasárnap délután ragyogó napsütésben folyt le a látványos vetélkedés a Palotaszálló teraszán, nagy közönségnyilvánosság előtt. A verseny legjobb három helyezettjét versenyzászlóval, a döntő többi résztvevőjét emléklappal jutalmazták. A következő vasárnap a táncklubok hasonló, megyei vetélkedőjének lehetünk részesei" számolt be a történtekről a megye napilapja.