Teljesen Miskolcra formálták a hangverseny arculatát – mondta el portálunknak Dinyés Soma, a kórus vezető karnagya. A koncert a Magyar Rádió Művészeti Együttesei által szervezett Kodály-emléktúrát idézi, ami Kodály népdalgyűjtő útjainak 100 éves évfordulóját köszöntötte. Egészen kis falvakba – több, mint harminc településre – jutott el az emléktúra keretein belül a Magyar Rádió Gyermekkórusa, pontosan úgy, ahol Kodály Zoltán 100 évvel ezelőtt járt népdalt gyűjteni.

„Ugyanilyen szellemben szerveztük a miskolci koncertünk műsorát, ugyanis elő fogunk adni Kodály és mások által Miskolcon vagy közvetlen környékén gyűjtött népdalokat. Előadjuk azt a Salló Pista című Kodály Zoltán vegyeskari kórusművet, mely a frissen megjelent Kodály vegyeskari kötetben található. Eddig csak kéziratban volt elérhető, és csak kevesen tudtak róla, most vált a nagy nyilvánosság számára is elérhetővé ez a kórusmű, amit egy év híján 100 évvel ezelőtt Kodály Zoltán a miskolciaknak komponált” – mondta el a karvezető.

A hangversenyre a Magyar Rádió Ifjúsági Vegyeskara 55 gyermekkel érkezik, közreműködik Stefanik Márta, a Magyar Rádió énekkarának művésze. A koncerten reneszánsz műveket is előadnak a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának Régizene Együttesével közösen. A műsor második felében hagyományosabb zeneművek hallhatóak: Bárdos Lajostól a capella műveket, zárásként pedig Mozart egy korai szerzeménye, a Regina Coeli hangzik el a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának vonósai kíséretében.