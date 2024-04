Nagyobb társaság állt és telefonált a napokban a Búza téri aluljáró nyilvános telefonjánál. Furcsa volt látni, hiszen manapság inkább mobiltelefont használunk, egyre kevesebb lakásban van már vezetékes telefon, de talán annál is kevesebben használják a nyilvánosat. Kíváncsiak voltunk, vannak-e még, és ha igen, hány darab Miskolcon és a vármegyében.

Portálunk Facebook oldalán feltettük a kérdést, hogy tudja-e, hol van még telefonfülke a környezetében, és egész sok választ kaptunk. Konkrét helyet kevesen jelöltek meg, inkább ilyeneket, hogy a házunk előtt, a postánál, a főtéren, de a kommentelők lakóhelyéből kiderült, hogy bizonyára van még telefon Kazincbarcikán, Tokajban, Battán, Putnokon, Sajószentpéteren, sőt, Budapestről is jött egy olyan válasz, hogy a postánál biztosan van.

Mi is körülnéztünk a városban, és többet is találtunk – fotóink alapján meg tudja állapítani, melyiket hol? – de az is tény, hogy többségük meglehetősen elhanyagolt állapotban van.