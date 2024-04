A cikkben így fogalmaznak: körívekre szerkesztett, tágas közösségi épületet nyert a borsodi megyeszékhely. Kifejtik azt is, hogy így már nemcsak a kilátó leendő presszójából, hanem a "kilátót övező, enyhén lejtő intenzív zöldtetővel amfiteátrum-szerűen a városra forduló", többfunkciós épületből is. A szaklapból kiderül az is, hogy az új épület egyik fő attrakciójaként – az akadálymentesség biztosítása mellett – a a kilátó földszinti, szabadtéri teraszát alkalmassá tették szabadtéri előadóestek, zenei rendezvények, koncertek vagy épp fogadások megtartására is, így "Miskolc mára nemcsak visszakaphatta jelképének számító kilátóját, de újabb közösséget szolgáló, karakteres épülettel is gazdagodott". A cikk gyönyörű belső képekkel illusztrálja a szinte már teljesen kész épületet.