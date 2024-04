Április 2. az autizmus világnapja, ebből az alkalomból öltözött kedd este sötétedéskor kék színbe az Avasi kilátó, mint ahogy világszerte és országszerte is több közintézmény így hívja fel a figyelmet erre a betegségre. Miért lett a kék szín az autizmus jelképe? A sokrétű árnyalat megtestesíti a szabadságot és a bánatot, az ég kékjét és még az óceánok kristálytiszta mélységeit is magába foglalja.

Azért lett ez a szín az autizmus szimbóluma, mert az amerikai székhellyel rendelkező Autism Speaks 2010-ben egy világszintű kommunikációs kampányt indított útjára, amelyben a Föld mind a négy sarkában rendre kékbe öltöztek a szimbolikus épületek.

A kék szín magyarázatuk szerint ezen a jeles napon erősíti az emberekben az autizmus elfogadását és a békét. Az autisták száma rohamosan nő. Az autizmus világnapja felhívja a társadalom figyelmét a spektrumzavarra, hogy elfogadják az autista embereket, és jobban megértsék mindennapi problémáikat, az előttük álló kihívásokat.

Kék színre vált a Lánchíd és a MÜPA is

A Ragyogj kéken! kezdeményezés keretein belül Budapesten a felújított Lánchíd élénk kék fényben tündököl 2024-ben, a Művészetek Palotájával együtt. Ezen a napon rendre kék színűvé változik a londoni Big Ben és a New York-i Empire State Building is.

Az ember egyénileg is kifejezheti az autizmussal kapcsolatos szolidaritását. Felvehet valamilyen kék ruhát, és képet készíthet magáról ebben az öltözetben a közösségi oldalára. Mások ideiglenesen kék színűre változtatják a közösségi oldaluk profilképét.