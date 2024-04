Magyarországon az egészségtelen életmód, káros szenvedélyek terén kritikus szinten állunk.

A férfiak 33%-a naponta dohányzik, nőknél az egyötöde és ez nem csak a felnőttekre vonatkozik, hanem a serdülőkorúakat is érint nem is elenyésző arányban. A 15 éves fiatalok több mint egyharmada számolt be alkoholfogyasztásról, felnőttek körében pedig a népesség 7%-a küzd alkoholproblémákkal.

Rosszul táplálkozunk

A táplálkozási kockázatok az országban élő emberek 24%-át érinti súlyosabban, 2022-ben a 15 éves fiatalok 25%-a volt túlsúlyos, ami az uniós országok közöl a negyedik legrosszabb arány. Felnőttek körében, pedig több mint az 50%-a, kicsivel kevesebb mint egyharmada pedig elhízott kategóriába sorolható. A nemek aránya nem egyenlő, nők kevesebb százalékban érintettek, de az EU statisztikáihoz képest ők sem állnak jól.

A gyümölcs és zöldség fogyasztás kapcsán a 2010-es éveket tekintve a felnőtteknek csak a 10%-a számolt be napi öt adagról, ami alacsonyabb mint az uniós átlag (12%). Ami pozitívnak mondható, hogy testmozgást tekintve a fiatalok és a felnőttek is jól szerepelnek, elenyésző százaléka nem végez valamilyen fajta testmozgást, vagy gyakorlatot.

Az öregkori elhalálozás alacsony az EU-hoz képest. 65 éves korban 14 évre számíthatnak még a férfiak, a nők pedig 14 évre. Természetes elhalálozást tekintve a túlnyomó részt szív-és érrendszeri betegség okozta, emellett a rákos megbetegedések is nagy problémának számítanak országunkban és globálisan egyaránt.

Gyakori a depresszió

Sajnos ezek csak a fizikai betegségek és problémák, nem hanyagolhatjuk el a mentális betegségeket és problémákat sem. Szerteágazó ez a témakör, sok fajta és -féle probléma áll fenn, ami a lakosságot kínozza. 2019-es statisztika alapján a népesség 14%-a küzd mentális problémákkal, aminek a legnagyobb része depresszió és szorongás. Nagy százalékban a pénzügyi problémákkal küzdő emberek azok, akik hajlamosabbak az ilyen betegségekre. A 2021-es statisztika alapján Magyarországon a pénzügyi nehézségekkel küzdő háztartásokban élők 58,4%-a volt kitéve

a depresszió kockázatának, szemben az ilyen nehézségekkel nem küzdőkkel, ahol ez

az arány 29,7%. Ezek az arányok alacsonyabbak voltak az uniós átlagnál. A magyar férfiak körében az öngyilkossági ráta csökkent, de még mindig magas, uniós szinten a második legmagasabb ennek az aránya.

A megelőzhető halálesetek száma az elmúlt évtizedekben csökkent, és 2019-ben 100 000 lakosra vetítve 315 volt, de ez még mindig magas volt az EU-t tekintve. Ez 2020-ban növekedett 350-re, de ez a covid19-nek volt köszönhető. Ez három nagyobb tényezőből áll össze, ami a tüdőrák (18%), szívbetegség (15%) és az alkohollal kapcsolatos betegségek (11%).

Munka és család mellett nehéz

– 8-9 órát dolgozok intenzíven, a mindennapi feladatom elvégzése után nincs időm rendesen étkezni, illetve nincs időm arra, hogy rendszeresen és rutinszerűen sportoljak – mondja interjúalanyunk egy 45 éves családanya, aki az egészségügyben dolgozik és nincs ideje azzal foglalkozni, hogy figyeljen a rendszeres testmozgásra, diétára. A tudása megvan hozzá és tudja mit kell tennie, viszont az idő számára is véges egy napban, ezért ez háttérbe szorul és az egészsége kárára megy. Biztosan sok ember tud azonosulni vele, valós probléma, hogy nincs időnk a fő feladataink mellett még az egészségünkre is figyelni – pedig ez szinte mindig visszaüt. A hölgy is küzd betegségekkel.

– Sajnos szív elégtelenségem van és magas vérnyomással küzdök – mondja. Ennek ellenére szeretne változtatni az életmódján. – Házas vagyok, a férjemmel és a két gyermekemmel élek egy kis faluban. Egészségesebben kellene élniük, többet lenni a szabadban, nem bent ülni, ezáltal nem lennének depressziósak és nem szoronganának annyira. Szerintem, ha a test egészséges, akkor mentálisan is egészségesebbek lesznek az emberek – vélekedik. Számára a család a legfontosabb, ezért is szeretne egészségesebb lenni a pillanatnyi helyzetétől.

Testi és lelki egészség összefügg

A második interjúalanyunk egy 24 éves egyetemista férfi.

– Kollégiumi környezetben élek egyetemistaként egy városban. Nőtlen vagyok és túlsúllyal küzdök egy ideje. Nem igazán foglalkoztat az egészséges életmód kérdése, azt mondanám, hogy felszínes a tudásom. Kiesik az érdeklődési körömből.

Nincs káros szenvedélye, nem hanyagolja el magát teljesen, mert szokott mozogni. – Hetente kétszer szoba biciklizem körülbelül fél órát és hetente egyszer kardiózom, sportolok – mondja.

– Szeretnék többet sportolni, viszont a nincs elegendő időm és energiám, ebből kifolyólag kedvem és motivációm sincs – magyarázza. A mentális problémákkal kapcsolatban velős véleménye van.

– Én úgy látom, hogy egyre terheltebbek az emberek, ami kihat a testi és lelki egészségükre. A fizikai és mentális egészségnek harmóniában kellene állnia. Minél többet sportoljanak az emberek, amihez kedvük van és inkább azt csinálják, legyen közösségi maga ez a tevékenység – hangsúlyozza.

Tudatosan és odafigyelve

Utolsó interjúalanyunk tudatosan figyel az egészségére, sportol és diétát is követ, 19 éves fiú, aki a szobatársával él egy albérletben. Elmondása alapján agglegény, aki a karrierjére szeretne koncentrálni első sorban.

– Most, inkább saját magamra koncentrálok és a munkámra. Egy étteremben dolgozok, másodállásban pedig magán órákat tartok gyerekeknek. Azt tudnám tanácsolni mindenkinek, hogy kezdjenek el mozogni, sportolni, olvasni és bővíteni a tudásukat. Szerintem az önfegyelem nagyon fontos, ha valaki önfegyelmet és önismeretet gyakorol magán, az kevésbé lesz depressziós, vagy kevésbé fog szorongani, ha ez számára nem kielégítő, akkor mindenképp keressen fel egy szakembert, nem gyengeség segítséget kérni másoktól – hangsúlyozza. Ennek ellenére ő is küzd „démonokkal”, mint mondja, senki sem tökéletes, hiszen emberek vagyunk.

– Nehéz lemondani az egészségtelen élelmiszerekről, mindig figyelni arra, hogy mit étkezel. Természetesen van hová fejlődnöm. De az egészség a legfontosabb és legértékesebb az emberi életben! – teszi hozzá.