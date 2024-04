László öngyilkos lett

Ekkor már komoly hajtóvadászat kezdődött a páros kézre kerítésére – 1 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott a rendőrség, és lezárta a várost –, a fiatalokat egy hejőcsabai garázsnál fogtak el 2000. április 14-én. Elfogásuk körülményei ellentmondásosak, állítólag vádalku keretében feladták őket, de az is lehet, hogy a Gömöri felüljárónál maradt autójukban talált nyomok alapján akadtak a nyomukra. Előzetes letartóztatásba helyezték a párost, ahol László 2000. július 12-én öngyilkosságot követett el, a lepedőt csíkokra szabdalta, összekötötte, és erre akasztotta fel magát a cellájának azon részén, ahol a kamera nem láthatta. Ekkor Tünde összeomlott, négyszer kísérelt meg véget vetni az életének. Tünde a tárgyaláson megbánást tanúsított, ennek ellenére 11 évet kapott, amelyből 8 év 10 hónapot ült le, ezt az időt nagyrészt a kalocsai börtönben töltötte. Halmazati büntetésként 8 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, és a 680 ezer forint perköltség kifizetésére is kötelezték.

Sikerkönyv és film

2001-ben lett sikerkönyv a börtönben írt visszaemlékezése Tündének, majd 2004-ben meg is filmesítették A miskolci boniésklájd címmel, Deák Krisztina rendezésében. A rendezőnő a hitelesség kedvéért személyesen megismerkedett Tündével, és több esetben a véleményét is kikérte. Tünde a bemutatót végigsírta a sorok között. 2009-ben jó magaviselete miatt a lány hátralévő éveit elengedték. Szabadulása után szerelmi viszonyt kezdeményezett az egyik kalocsai börtön őrével. Az egyik nyilvános televíziós műsorban is elnézést kért mindenkitől, akit valamilyen formában megkárosított. Egy interjúban elmondta, a legnehezebben azt viselte el a börtönben, hogy kívülről, a „szabad világból” nap mint nap hallotta a hangokat, az egyszerű hétköznapi beszélgetéseket, és tudta, hogy neki bent kell ülnie és nem mehet ki élni tovább az életét.

Cím a korabeli Blikk címlapján

Fekete László és Novák Tünde egy szerelmespár voltak, akik egy véletlen során óriási pénzhez jutottak – persze illegális módon. A lány fiatalon ki akart törni a szomorú otthoni közegből, a fiú a szürke mindennapokból. A lány akárhová követte volna társát, Lászlót, aki megrészegedett a sikeres bujkálástól és újabb akciót tervezett. A véletlen, a nem célzott lövés, amit leadott, azonban véglegesen megpecsételte sorsukat. László a börtön magányát nem tudta feldolgozni, ezért a halálba menekült. Tündén is örökre megmaradó sebeket ejtett az ötéves kaland és az azt követő csaknem kilencéves büntetés.

Sokat tett szülőhazája ellen

Saguna Anasztáz (András) (1809–1881), erdélyi román püspök, a magyarság ellensége, Erdély „románosításának” egyik első képviselője. Saguna Anasztáz aromán kereskedő szülők gyermekeként látta meg a napvilágot 1809-ben, Miskolcon. Először a helyi görög iskolába járt, majd Pesten végezte a jogot és a „bölcseletet”. 1829-ben lépett egyházi pályára a verseci szerb püspök javaslatára. A püspök udvari papja és az egyházi iskola tanára lett. Később szerzetesnek állt, ott kapta az András nevet. Amikor Stratimirovics szerb pátriárka megismerte, szinte azonnal titkárának fogadta. 1842-ben a kovili zárda apátja, 1845-től prépostja volt. 1847-ben ment Erdélybe, 1848-ban szentelték román ortodox püspökké. Sürgette az erdélyi román iskolák felállítását. A szabadságharc folyamán csatlakozott régi barátjához, Stratimirovics pátriárkához, hogy a szerbek magyarellenes mozgalmában vegyen részt. 1850-ben a Lipót-rendet kapta a császártól szolgálatai érdemeként. 1852-ben bárói címet kapott és a belső titkos tanácsosi rangot. 1867-ben a Vaskorona-rend I. osztályát és a Lipót-rend nagy keresztjét kapta meg. A román nyelvű oktatást szorgalmazta, saját pénzén oktatott fiatalokat, hogy azokat majd saját céljaira használja, ezért gimnáziumot is alapított 1851-ben. 1852-ben Nagyszebenben nyomdát működtetett, ahol román nyelvű könyveket nyomtattak a diákoknak, 1853-ban román nyelvű politikai napilapot indított. 1864-ben elérte azt, hogy szétvált a szerb és a román görögkeleti egyház, ekkor lett erdélyi román érsek, ezzel is ellenérzését fejezte ki az unió ellen. 1862-ben román kultúregyletet alapított Brassóban. 1865-ben a kolozsvári nagygyűlésen azt akarta elérni, hogy Magyarországot és Erdélyt szétválasszák egymástól, ezért vád alá akarták helyezni. 1871-ben végrendelete szerint teljes vagyonát a román görögkeleti egyházra hagyta, ebben az évben Bukarestben a román akadémia tagjává választották. 1881-ben hunyt el. Érdekes, hogy a miskolci, többségükben aromán kereskedők – vagy ahogy hívjuk őket összefoglaló néven: görög kereskedők – magyarrá akartak válni, megszerették ezt az országot. Saguna András nem, ő őrizte nemzetiségét, és sajnos sokat is tett szülőhazája ellen.

Megdöbbentő bűncselekmény

Regula Ede (?–1911), asztaloslegény, három emberi élet kioltója. Regula brutális tettét Edelényben követte el, de mivel a tárgyalás itt történt, Regula Edét Miskolcon végezték ki, illetve temették el, továbbá egy bizarr képeslap is városunkhoz köti a történteket, úgy gondoltam, helye van ebben az írásban. 1911. augusztus 5-éről 6-ára virradó éjszaka történt a megdöbbentő bűncselekmény.

Regula Ede egy baltával három emberi életet oltott ki Edelényben. A helyi csárda tulajdonosa és a családja volt az áldozat. Regula Ede egyedül követte el a gyilkosságot. A pincén át jutott a lakásba, ahol Czeisler úr még ébren volt, hiszen felöltözve találták meg a holttestét is. A gyilkos bement, ölt, és elmenekült, a mindössze 200 korona zsákmányával együtt. A gyilkos fegyvert a Bódva patakban találták meg, ez a nyom vezetett szinte azonnal Regulához, mivel a balta egyértelműen az apja által gyártott szerszám volt. Amikor Regula Edét Miskolcra szállították, nagy tömeg várta, úgyhogy inkább a csend­őrlaktanyába szállították, mert féltek a lincselés eshetőségétől. Regula Edét halálra ítélte a bíróság.

Ünnepelt nemzeti hős?

A kivégzésének napján ennyit mondott az esetről:

– Megérdemlem a nagy büntetést. Beismerem, hogy nagy bűnt követtem el. Megbántam a bűnömet. A töviseket kihúztam a más lábából és a magam fejét eljátszottam.

(Miskolczi Napló – 1912. március 14., 4. oldal)

Érdekes, hogy Regula Ede történetét több vers, ballada is őrzi, sőt utóbbi nyomtatásban is megjelent, már-már hőst faragtak belőle. A temetéséről megdöbbenve ír a Miskolczi Napló tudósítója. Először is, a törvény szerint meg volt határozva, hogy a halálraítéltek temetése egyszerű, feltűnést nem keltő módon történjen. Nos, ez nem így történt városunkban. Erősen kifogásolja a cikkíró, hogy a temetési menetet 10 ezer fős „népség” kísérte. Mintha egy ünnepelt nemzeti hős vagy a város magas rangú tisztviselője hunyt volna el. Regula Ede sírján az evangélikus sírkertben valakik még 1924-ben is gyújtottak gyertyát a Reggeli Hírlap szerint. A ferde fejfába szöggel karcolta bele valaki a gyilkos nevét. A temetőőr is megerősítette azt, hogy a temetés után síró asszonyok hordták a koszorúkat, virágokat a sírra… (folytatjuk…)