az első, tartósan 10 fok feletti hőmérsékleten megindulhat a tojások fejlődése. Egy nőstény szúnyog élete során akár több ezer tojást is képes lerakni tenyészőhelyére. A tél nagyon erős szelekciós tényező. A több napon keresztül tartós, -10 C alatti hőmérséklet jelentősen csökkentheti tavasszal a szúnyogpopuláció számát. Általában április elején-közepén szokott megindulni a szúnyoglárvák fejlődése. Az egymást követő, enyhe téli időjárás miatt ez a fejlődési időszak időben hamarabb következik be.