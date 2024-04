Itt a jó idő, így egyre többen előveszik a garázsban vagy tárolóban téli álmukat alvó kerékpárokat. De, hogy, hogyan is kell felkészíteni a bringákat a szezonra és mire kell figyelni, arról Kunhalmi Zoltán beszélt a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnöke, Póczos Nikolettnek. De az is kiderül a beszélgetésből, hogy mennyire népszerű közlekedési eszköz Miskolcon a bicikli.