Idén először tervezetten hosszabb a szokásosnál a tavaszi szünet a közoktatásban tanuló gyerekek számára. Ez a helyzet új a családok és a nyári szünetben hagyományosan táborokat, foglalkozásokat szervező intézmények számára is. A miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Ház reagált erre a helyzetre, és a tavaszi szünet húsvét utáni hetére ingyenes programokat szerveznek gyerekeknek.

Segítség a környéken lakóknak



Kántor Tünde kulturális menedzser, a művelődési ház intézményvezetője a boon.hu kérdésére elmondta, a téli szünetben merült fel először a gondolat, hogy tartalmas kikapcsolódásra adjanak lehetőséget a szokásosnál hosszabb időszakot felölelő tanítási szünetekben, segítve ezzel, hogy a környéken élő gyermekek és családjaik kellemes helyen és programokkal tölthessék el a tanítási szünet egy részét.

A tavaszi szünet előtti hetekben felhívást tett közzé a legnépszerűbb közösségi oldal hejőcsabai csoportjában, és a visszajelzésekből kiderült, hogy lenne igény a hosszabb szünetben gyerekprogramokra, innen jött az ötlet, hogy ne csak a klubszoba és a hatalmas park álljon rendelkezésre, hanem minden napra szerveznek valamilyen fix programot – mesélte a kezdeményezésről az intézményvezető.

Programok

Kérésünkre beszélt a hét programjairól is. Április 2. keddtől április 4. péntekig minden nap 10 és 15 óra között várják a gyerekeket kísérőikkel együtt a klubszoba és a park nyújtotta játéklehetőségekkel. Szervezett programokon is részt vehetnek az érdeklődők: kedden egész nap drámapedagógus tart foglalkozásokat, szerdán délelőtt kamasz gyerekek foglalkoznak a kisebbekkel, különböző kvízeket, játékokat állítottak össze számukra, délután pedig a Holcim Sport Klub jóvoltából az asztalitenisz rejtelmeibe nyerhetnek betekintést a gyerekek.

Csütörtökön a Miskolci Kulturális Központ Pajta Játék-Tár játékai, íjász-bemutató valamint az íjászkodáshoz kedvet érző gyerekeket kipróbálási lehetőség is várja a Diósgyőri Íjász, Lovas és Hagyományőrző Egyesület tagjaival, pénteken pedig a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend tagjainak bemutatójával és foglalkozásával zárják a négy napos programot.

Bíznak abban, hogy az időjárás a mainál kedvezőbb lesz a hét további részében. A mostani programok népszerűségét és a résztvevők visszajelzéseit felhasználva próbálnak majd az őszi és téli szünetre is hasonlóan tartalmas programokat kitalálni – tette hozzá Kántor Tünde.

Megtetszett, visszatérnek

Szűcsné Tölgyesi Anita óvodás kislányával érkezett a foglalkozásra. A hejőcsabai városrészben élnek, és először jöttek a művelődési házba. Az édesanya elmondta, lehetősége van otthonról dolgozni, így a gyerekfelügyelet megoldása nem okoz problémát a családjuk számára, de szerette volna, ha a kislányának színesen telik a tavaszi szünet, és gyerektársaságban tölti az időt. A hét további napjain is el fognak látogatni a programokra, mert az első napon nagyon tetszik a kislányának.