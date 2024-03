Már nem először jártak a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Sipos Péter énekes elmondta, nagyon szívesen jönnek Miskolcra.

"Én már az Írigy Hónaljmiriggyel is sokat jártam, Jankai Béla pedig a Prognózissal már a 80-as évek elején is jött zenélni a városba, de voltunk már többször a Kocsonyafesztiválon is. A Gárdonyit is ismerjük, bár legutóbb, mikor itt voltunk, ülős bulit tartottak, és akkor is telt ház volt, mint most. Még tudunk bővíteni a repertoárunkon, hiszen rengeteg olyan dal van, amit nem ismer a közönség. Kutatjuk is ezeket a dalokat, hiszen kezdjük gyűjtögetni őket a hatodik nagylemezre" – mondta az énekes, utalva ezzel arra az elvre, hogy olyan feldolgozásokat játsszanak, amiket kevésbé ismer a közönség. Sipos Péter elárulta azt is, hogy Miskolcra természetesen Edda-dallal is készülnek mindig.

Felkészültek a koncertre

Szabó Istvánnénak a férje mutatta meg a Triász együttest korábban, de még nem volt alkalma eljönni koncertre.

"Most vagyok először ennek a zenekarnak a buliján. Láttam egy felvételt róluk, megtetszett, és úgy döntöttem, élőben is megnézem őket. Zene tekintetében mindenevő vagyok, így szeretem a jó rockzenét is, bár a magyarok közül nem mindegyiket. De amiket a Triász játszik, azokat többnyire igen" – mondta, majd hozzátette, nagyon szereti a retró zenét. Szabó Istvánné és férje barátaikkal szórakoztak ezen a napon.

Nyeste Éva és párja már megalakulásuk óta, 2012-től ismeri a Triászt.

"Érdemes pár nappal a koncert előtt belehallgatni a zenéikbe. Azt vettem észre, hogy apróságokat változtatnak az eredeti szövegeken és dallamokon. És ettől lesznek ők a Triász! De egyáltalán nem paródiaként hangzanak ezek, tehát nincs hatással erre az, hogy Sipos Peti az Irigy Hónaljmirigyben kicsit bohóckodik mindamellett, hogy kiváló zenész. A Triász egy új arca neki" – mondta a koncertlátogató, majd a párja hozzátette, mindenféle zenét szeretnek, ő kifejezetten az Ossiánért, a Pokolgépért és a Moby Dickért rajong, de akár diszkót is szívesen hallgat.