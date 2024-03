Az "Együtt Könnyebb" Női Egészségért Alapítvány programokat szervez több városban (Miskolchoz Budapest a legközelebbi helyszín – szerk.), továbbá az érintetteknek érdemes felkeresni az Endometriózis Magyarország honlapot, ahol számos segítséget kaphatnak. Azt írják, világszerte mintegy 200 millió, Magyarországon 200 ezer reproduktív korban lévő nőt érint az endometriózis. A témában Farkas Lászlót kérdeztük meg, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Centrumának vezető főorvosa. A doktor elmondta, a latin szóval jelölt endometriózis kifejezés az endometrium szóból ered.

"Magyarra lefordítva a méh belső felszínén lévő nyálkahártyát jelenti. Ha ez valahol a méh üregén kívül megtapad, endometriózisnak nevezzük. Ez egy szövettanilag jóindulatú megbetegedés, azonban súlyos tüneteket okozhat. Lokalizációja szerint elhelyezkedhet a petefészkekben, a petevezetőkben, a hasüreg hashártyáján, nemi szerveken, gátsebben, hasfali sebekben."

Mire kell figyelni?

Farkas László szerint beszélnünk kell a menstruációról ahhoz, hogy megértsük az endometriózis lényegét.

"Amikor a nemi ciklus során nem jön létre várandósság, a méh petebeágyazódására előkészített nyálkahártya menstruációs vérzés formájában távozik a szervezetből. Ha méhen kívül megtapad az endometrium, ott a nemi hormonok hatására burjánzik és bevérzések keletkeznek. A vérnek azonban nincs lehetősége a szervezetből eltávozni, ezért helyileg gyulladást, összenövéseket okoz, és akár elzárhatja a petevezetőket is, amely meddőséghez vezet. Ki kell emelni még, hogy a ciklikus hormonváltozások befolyásolják az endometriózis állapotát, hiszen ez a betegség főként termékeny korban lévő nőknél jelentkezik. Az endometriózis legfőbb tünete a vissza-visszatérő fájdalom, ami a menzesszel is összefügghet, azonban a közti időszakban is jelentkezhet. Tünete lehet még a megszokottnál bővebb vérzés, előrehaladott állapotban véres vizelet vagy véres széklet. Nagyon nagy probléma, hogy sokszor későn diagnosztizálják a betegséget, ez átlagosan két évet jelent. Ezen idő alatt számos orvost felkeresnek a páciensek, hiszen egyes tünetek nem utalnak direkt nőgyógyászati problémára" – mondta a főorvos.

Kivizsgálás menete

Mint azt a centrum vezető főorvosa elmondta, először kikérdezik a beteget, tehát anamnézist vesznek fel.

"Az elváltozás sokszor nőgyógyászati szakvizsgálat során tapintással is észlelhető, ugyanis az endometriózis második és harmadik stádiumában dudoros göbök formájában, a kismedencében a hashártyán jelenik meg. Nagyon fontos a nőgyógyászati ultrahang vizsgálat is, melynek két formája van: hasi és hüvelyi. Ha szükséges, laparoszkópos (hasi tükrözés) beavatkozás következik, mely során szövettani mintát is tudunk venni a méhen kívüli nyálkahártyából, ami alapján száz százalékosan tudjuk igazolni az endometriózist. A beavatkozás során a köldökön egy egy centiméteres bőrmetszést ejtünk, ahol bevezetjük a kamerát, és felfújjuk a hasüreget szén-dioxiddal a jó látási viszonyok elérése céljából. A műtét során sokszor azonnal meg tudjuk oldani a tüneteket okozó problémát: leégetjük az endometriumot, a kóros nyálkahártyát, oldjuk az összenövéseket, vagy eltávolítjuk a pangó vért tartalmazó petefészek cisztákat. Nem mindig szükséges műtétet végezni, sokszor elegendő a gyógyszeres, konzervatív kezelés, főleg ha az illető már nem szeretne szülni. Természetesen a konzervatív és műtéti kezelés kombinációja is szóba jön. A gyógyszeres terápia során külsőleg bevitt hormonokkal mesterséges menopauzát hozunk létre, és így csökkennek a tünetek, megszűnhet a helyi gyulladás, vérzés. A terápia hosszú folyamat, 3-6 hónapig is eltarthat a betegség súlyosságától függően, és később is szükség van kontroll vizsgálatokra" – számolt be róla az orvos.

Mitől alakul ki, és hogyan előzhető meg?

Egyre emelkedik az endometriózis megbetegedések száma, és újabban fiatal életkorban is jelentkezik.

"Egyértelmű okát megnevezni nem lehet, különböző elméletek és feltételezések vannak, és védőoltás nem lehetséges. Azt szoktuk tanácsolni a nőknek, hogy menstruáció alatt ne legyen házasélet, lehetőleg ne legyen nőgyógyászati vizsgálat, hiszen ezek előidézhetik, hogy a vér visszafelé haladjon a méhből a hasüregbe. Javasoljuk még az életmódváltást: testsúlycsökkenést, testmozgást, megfelelő minőségű táplálék bevitelt, melyek összességében a saját immunrendszert erősítik, amire a gyógyulásban igen nagy szükség van" – mondta Farkas László.