„Manapság a nők már a munka frontján is kiveszik a részüket, rengeteg nő dolgozik vezető beosztásban. Így tényleg megérdemeljük az ünneplést, hiszen a szebbik nem képviselői a család mellett a munkában is tudnak kiemelkedően dolgozni. Nőként a munkahelyemen is megbecsültek: részben férfiak között dolgoztam vezetőként, és tudtam egy csapatot vezetni. Most nyugdíjasként kicsit nyugodtabb körülmények között élek, de 77 évesen is járok a strandra, szeretek élni, abszolút megélem a nőiességem.”