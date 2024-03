Mindössze 13 lány jelentkezett a brit szépségkirálynő választásra, annak ellenére, hogy a győztes jogot szerez a Miss Universe választáson való részvételre, ahol a korona mellé 250 ezer fontos pénzdíj is jár. A borsodi olvasók a brit bulvárlapok kommentárját is megismerhették az esettel kapcsolatban: a szépségmustra gyér mezőnye mindenképpen a szépségversenyek hanyatlásának egyik látványos tünete. A Daily Mail már-már nekrológ-ízű riportot közölt, s a hanyatlás biztos tünetének minősítette, hogy még a feminista mozgalom által szervezett tiltakozó tüntetés is elmaradt.