Az egykori ózdi vasgyár területén vannak olyan épületek, amelyet nem hagytak elveszni, hanem felújítottak és új funkciót kaptak. Az egyik ilyen a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark, amely 2016 óta, tehát most már nyolc esztendeje különféle attrakcióval várja a látogatókat. Megelevenedik a magyar film története, az érdeklődők akár filmjelentekbe is bekerülhetnek, de számos egyéb olyan eseményt is szerveznek Ózdon, amely nagy érdeklődésre tarthat számot. Az NFÉ mindennapjairól Ádám Eszter intézményvezetővel beszélgetett Marosréti Ervin.

