A Fábián Juli Emlékalapítvány közösségi oldalán jelent meg a felhívás, amelyben tájékoztatnak a művésznő jelenlegi állapotáról és a 2024. május 25-én a Szegedi Nemzeti Színházban szervezett gáláról:

Szőcs Artur, a Miskolci Nemzeti Színház rendezője, színművésze is segít

Fotó: Bujdos Tibor

„Kátya a daganatos betegségek egy olyan ritka válfajában szenved, amelyhez a legmegfelelőbb kezelés Magyarországon nem elérhető. Külföldi gyógykezelésének jelenlegi fázisai az állam által nem finanszírozottak, az eddig felmerült költségek már felemésztették Kátya anyagi kereteit, tartalékait, valamint a barátai által korábban összegyűjtött összeget. Kátya kérésére eddig a pillanatig kizártuk a nyilvánosságot, ám eljött az idő, hogy a nagyközönséghez forduljunk segítségért."

Így támogathatja

Két módon tudja támogatni a Jászai Mari-díjas színművészt, akit például a Coming out című magyar filmből is ismerhetnek a nézők. Vesz jegyet a gálára, aminek teljes bevétele Kátya gyógykezelési alapjába kerül. De ha nem tud ott lenni, akkor a Fábián Juli Emlékalapítvány számlájára is utalhat bármilyen összeget.