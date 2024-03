Számos civil és sportszervezet tevékenykedik Ózdon, de az egyházak élete is tele van programokkal. Vannak, akik csendesen végzik dolgukat az emberekért, vagy nyerik sorra a versenyeket és olyanok is, akikbe sok helyen belefutunk. Minden szervezet más munkát végez, egy azonban közös bennük, hogy az ózdiakért dolgoznak. Az önkormányzat minden évben igyekszik támogatni azokat, akik pályázatot nyújtanak be - írja az ozd.hu.

Így osztják el a pénzt

„Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024-es költségvetésében civil szervezeteknek 6 millió forintot, egyházaknak 1.5 millió forintot, sportszervezeteknek pedig 30 millió forintot különített el” - mondta Szaka Attila, köznevelési, művelődési és projekt ügyintéző.

A pályázatot március 21-ig kell elektronikusan lezárni. A kérdőívet a megszokott módon, digitális formában kell kitölteni. Ez megtalálható az ozd.hu oldalon. A rendszer által generált visszaigazoló anyagot ki kell nyomtatni, pecsételni és aláírni. Azok, akiknek az alapdokumentumában bármilyen változás történt, például megváltozott a telephelyük, a kérelem mellé ezeket is csatolni kell.

Rendezvényekre, működésre

„A civil szervezetek leginkább rendezvény támogatásra kértek pénzt az önkormányzattól. A sportszervezetek alapvető működésre, tehát versenyeztetésre, a gyerekek edzéslehetőségeinek a biztosítására szoktak általában támogatást kérni. Az egyházak pedig valamilyen formában a területen működő templomok rendbetételére, karbantartási munkákra szoktak támogatási kérelmet benyújtani, de természetesen ettől eltérő kérelmek is bejöhetnek” - tette hozzá Szaka Attila, köznevelési, művelődési és projekt ügyintéző.

Doboz várja a dokumentumokat

Szaka Attila köznevelési, művelődési és projekt ügyintéző egy dobozt vitt le a városháza régi portájára. Ebbe kell beledobni a borítékba tett dokumentumokat. Fontos, hogy pályázni csak olyan szervezeteknek lehet, amelyek Ózdon tevékenykednek és ózdi telephellyel rendelkeznek.