Nagy meglepetés érte kedden délután fél 5 körül a Facebook-felhasználóit. Egyszerűen kidobta a felhasználóit a portál és ha valaki megpróbált visszalépni, a rendszer egy hibaüzenetet küldött, olyasmit, mintha rossz jelszót írtak volna be. Többen azt javasolják, inkább várni kell az újbóli belépéssel, semmiképp ne próbáljuk megváltoztatni a jelszót, mert - a tapasztalatok szerint - az oldal akkor sem enged be. Az is lehetséges, hogy napokra blokkolódik a belépési lehetőség.

Volt már példa rá

Érdekesség, hogy a Facebooknak legutóbb 2021-ben volt hasonló leállása, akkor azt több óráig tartott megjavítani. Mint kiderült, akkor az volt a gond, hogy egy konfigurációs hiba miatt a Facebook szerverei nem tudtak kapcsolódni az internethez.