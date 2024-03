Kemény marketing kellene

Azt is hangsúlyozta, hogy „kemény marketing munka szükséges új turisták bevonzása érdekében egy városban”. A szakértő akkor azt is elmondta, hogy mindenképp oda kell figyelni egy célzott marketing kampányra és a fiatalok megszólítása is fontos lenne. „A város adottságai nagyon jók, fontos hozzá egy erős, helyi lokális marketing” – húzta alá.

Eddig a tavaszi hosszú hétvégék közül az előfoglalások alapján a négynapos húsvét tűnt keresettebbnek, viszont jelenleg az utolsó pillanatos foglalások miatt a március 15-i hosszú hétvége is éppoly népszerű volt. A húsvéti időszakra is még körülbelül hasonló arányban elérhetők a szabad szálláshelyek.