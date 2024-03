Máger Ágnes festőművész a napokban ünnepelte 80. születésnapját, több évtizede megkerülhetetlen szereplője Miskolc szellemi életének. Ennek kapcsán a „Hassler Énekegyüttes és barátai” sorozatának vendége volt szombaton a Miskolci Galériában. A kultúra helyzetéről, a kisebb közösségek fontosságról, eddig pályája összegzéséről és a gömörszőlősi művésztelepről is beszéltek. A művész több festménye a Hassler Énekegyüttes CD lemezeinek borítóján is szerepel, ennek kapcsán szóba került annak a két nagyméretű festménynek a története is, amelyek a Zenepalota díszlépcsőjének falfülkéjében kaptak helyet. Téma volt még a szobrászat és Máger Ágnes további elképzelései. A sorozatban most először újdonságként egy rövid hangszerbemutató és ismertető is volt.