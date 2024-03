A víz világnapja alkalmából vizes érdekességekkel várták az érdeklődőket ma a Miskolci Állatkertben. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara és a Miskolci Állatkert egy-egy állomáshelyén különböző módon mutatták be a víz fontosságát a szakemberek: például dombortérképen a Bükk vízrendszerét, vagy nagyméretű terepasztalon egy játékkal a vízellátás rejtelmeit. Látványos kísérleteket is láthattak az érdeklődők, így sok mindenre rácsodálkozhattak a vízzel, víztisztítással kapcsolatban. Olyan érdekességekre is fény derült többek között, hogy az a közös a Föld felszínében, a medúzákban, az emberi agyban és az uborkában, hogy mindegyiknek több, mint 70 százaléka valójában víz. Az érdeklődők mindemellett állatos játékokkal és kézműveskedéssel is, azaz hasznosan tölthették el a szabadidőt.