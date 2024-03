A tavasz beköszöntével egyre többen veszik elő a kétkerekűeket sportolás vagy kikapcsolódás mellett a mindennapi közlekedéshez is. A MÁV–Volán csoport a kerékpárosokat segítő szolgáltatásait az elmúlt években ütemesen fejlesztette, így idén is számos vonaton biztosít lehetőséget a bicikliszállításra.

Egyre többen pattanak kerékpárra a tavasz beköszöntével

Fotó: MW

Tavaly 2022-höz képest 20 százalékkal többen, csaknem 1,35 millióan vették igénybe a kerékpárszállítási lehetőségeket vasúton. Számukra is jelentős változásokat hozott a március 1-jén bevezetett új tarifarendszer. Újdonság a fixáras kerékpárjegy és a Kerékpár országbérlet, és valamelyest módosultak a szállítási feltételek is. A kerékpárhelyjegy-köteles vonatokon az utazóknak a kerékpárhelyjegyről előre kell gondoskodni. A Volánbusz idén is biztosítja a kerékpárszállítási szolgáltatást egyes, kiemelt turisztikai célpontokba közlekedő vonalain az autóbuszok hátfalára szerelt kerékpártartókon, amelyeken 3 bicikli szállítható. A kijelölt járatokon március 29-től október 27-ig szállítható bicikli a tavalyinál kedvezőbb, a vasútival megegyező áron.

Sokfelé eljuthatunk

A kerékpárral hosszabb útra, túrázni vagy nyaralni készülők számára ideális megoldás a közösségi közlekedés igénybevétele a célállomás megközelítésére. A MÁV–VOLÁN-csoport járatain – vonatokon, illetve egyes autóbuszokon – a legtöbb kedvelt nyaraló- és kirándulóhelyre eljuttatható a bicikli. A bringás turizmus népszerűségének növelését támogatjuk a nagy népszerűségnek örvendő kerékpárszállítási szolgáltatásaink fejlesztésével – írta közleményében a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága . A járművek mellett az állomásokon is törekszünk a biciklisek igényeinek megfelelni. Budapest 10 elővárosi vasútvonalán mintegy 80 állomáson áll rendelkezésre színvonalas B+R tároló nagyságrendileg 4000 férőhellyel, az elmúlt években pedig több tucat regionális vasútvonal állomásain is létesültek korszerű kerékpártárolók, továbbá több állomás közelében megtalálhatók a közösségi kerékpár- és rollermegosztók, amelyek szintén a kombinált közösségi közlekedést támogatják.

Mi változott?

Március elsejétől a kerékpárokat távolságtól függetlenül egységesen 500 forintos, 24 óra érvénytartamú, egyúti utazásra szóló kerékpárjeggyel lehet szállítani. A Kerékpár országbérlettel – melynek ára 4950 forint és 30 napig érvényes – a MÁV-START (ide értve a TramTrain-t is) és a GYSEV hálózatán, valamint a HÉV-ek teljes hosszán biztosítjuk a kerékpárszállítást, valamint a BKK meghatározott járatain is érvényes. A távolságalapú kerékpárjegyek és -bérletek, valamint a Balatoni, Fertő tavi és Tisza-tavi kerékpáros túrajegyek megszűntek. A START Klub kártyával rendelkezők és a Magyar Kerékpárosklub tagjai továbbra is kedvezményes, az új egységes jegyárhoz igazodó 375 forintos kerékpárjegyet vehetnek. A MÁV applikációból vagy online váltva továbbra is 5 százalékos kedvezményt biztosítunk a kerékpárjegyek árából.

Helyjegy is szükséges

Bizonyos vonatokon (jellemzően InterCity és expresszvonaton, elő-, fő- és utószezonban a Balaton térségében pedig minden vonaton) a kerékpárjegy mellé az eddigiekhez hasonlóan kerékpárhelyjegyet is szükséges váltani. A Balaton térségében május közepéig minden IC-vonatra 300 forintba kerül a kerékpárhelyjegy. Fontos, hogy kerékpárhelyjegy-köteles vonaton csak kerékpárhelyjeggyel lehet utazni, ha a helyjegyek elfogynak, másik vonatot kell választani. A kerékpárszállítás feltételei is módosultak: egy utas továbbra is egy darab biciklit szállíthat (kivéve kerékpár plusz kerékpár-utánfutó, melyek együttes szállítása megengedett). 16” kerékátmérőig továbbra is minden bicikli díjmentesen szállítható. 16”-20” kerékátmérő között azonban csak az összecsukható, összecsukott állapotban lévő biciklik szállíthatók díjmentesen, ám a nem összecsukható (vagy nem összecsukott) kétkerekűek szállításához kerékpárjegyet kell váltani. 20” kerékátmérő felett továbbra is csak kerékpár-viteldíj megfizetése mellett, a vonatkozó egyéb szabályok betartásával szállítható bicikli. A különleges kialakítású kerékpárok egységesen 2 kerékpárjegy (és 2 kerékpárhelyjegy) váltásával szállíthatók.

Felfedezni a vármegye értékeit

A tavaszi szezonkezdetre a számos lehetőség közül a következő kerékpáros úticélokat ajánlanak az utasoknak. A kevésbé ismert, de kerékpározásra alkalmas útvonalakban bővelkedő Zemplénbe is a korábbinál könnyebb eljutni biciklit szállítva, vonattal. A Keletiből kétóránként induló Hernád-Zemplén InterCity egyik része (Zemplén IC) Szerencs, Sárospatak és Sátoraljaújhely felé biztosítja 16 kerékpár szállítását. Így a Tokaj-Hegyalján és a Hegyközben kiépített kerékpárutakat is fel lehet fedezni – utóbbi az egykori Hegyközi kisvasút nyomvonalán vezet.

A vonat másik része (Hernád IC) a Hernád-völgyében halad végig, ahonnan olyan híres látnivalók és települések fedezhetők fel két keréken, mint Boldogkő vagy Regéc vára, Vizsoly vagy Gönc. A hegységen áttekerve, a hollóházi porcelángyárat és Füzér várát, vagy épp a középkorban aranybányáiról híres Telkibányát is felfedezve Sátoraljaújhelyig is eljuthatunk. A vonattal nemzetközi forgalomban egészen Kassáig vihetjük a kerékpárt (6 férőhely), ahonnan a Felvidék távolabbi részei is felfedezhetők.