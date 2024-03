Az előző év második felében akkora volt az érdeklődés a bútorok iránt, hogy az üzletekben több lett a vevő, mint a bútor. Ezért is nézett utána a megyei napilap 1984 tavaszán: mi várható abban az évben.

"A bútorgyárak jelenleg sokkal nagyobb figyelmet fordítanak exportterveik, vállalásaik teljesítésére, a külföldi piacok kiszélesítésére, mint eddig bármikor. Az 1984-es szerződések megkötésénél ez kézenfekvő volt, ám a gyárak így is a tavalyihoz hasonló hazai ellátást ígérnek" – mondta el az illetékes. Kérdés, hogy a gyárak kínálata találkozik-e a vásárlók ízlésével? – firtatta az újságíró. Mire a válasz: "közös érdekünk, hogy a vevő kedvében járjunk. Az már az elmúlt évben nyilvánvalóvá vált, hogy a legnagyobb keletjük az alacsonyabb árú, de esztétikailag vonzó bútoroknak van. Ilyenből kell majd több az idén is. Nem lenne viszont teljes a kép, ha nem tenném hozzá, hogy a magyar-olasz kooperációban készülő szekrénysorok iránt is igen nagy az érdeklődés, holott azok köztudottan drágák, mint ahogy a jugoszláv kárpitos garnitúrák is, amelyekből bármennyit el lehetne adni".