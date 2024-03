Húsvéti játszóházra várja kicsiket és nagyokat 2024. március 24-én Kistokaj község önkormányzata. A program 10 órától 14 óráig az IKSZT színháztermében lesz. Versenyeket is hirdetnek, lesz tojásdíszítő verseny és rajzverseny is amelynek eredményhirdetése 14 órakor várható. Húsvéti díszeket is lehet majd készíteni és tojásokat is festhetnek az érdeklődők. A foglalkozásokhoz az alapanyagot az önkormányzat biztosítja.