Továbbra is a Görgey emléktúra számít a legnagyobb rendezvényüknek, de most már a munkásságuk csak egy kis szeletét teszi ki a nyári hagyományőrző rendezvény. A Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület tagjai részt vesznek a városi ünnepségeken, élő történelemórákat tartanak és arra is volt már példa, hogy a Budai Várban adtak díszőrséget. A fiatalok fogékonyak a hagyományápolásra - legalábbis a rendezvényeken ez a tapasztalatuk.

Marosréti Ervin podcastja Varga Gáborral, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület vezetőjével.

