Veres Pál polgármester tavaly karácsony előtt, amolyan ünnepi meglepetésként jelentette be, hogy idén mikor is rendezik meg a Miskolci Kocsonyafesztivált. „Széleskörű egyeztetések után örömmel jelentem be, hogy jövőre is lesz Kocsonyafesztivál! Már a dátum is fix: március 8-10. Írják be a naptárba!” - volt olvasható a bejelentés Veres Pál miskolci polgármester Facebook oldalán. Azt már persze mi is novemberben megírtuk, hogy lesz fesztivál, hiszen minden jogi akadály elhárult a 2024-es rendezvény megszervezése elől, miután a jogtulajdonos és a szervező csapat megegyezett egymással. Akkor két időpont jött szóba a megbeszéléseken: a február 16-17-18-i hétvége, illetve a március 8-9-10-e közötti három napos időszak. Nos, ezek szerint a másodikra esett a választás.

Azóta több sztárfellépő kilétét sikerült megtudnunk és megosztanunk a Borsod Online olvasóival.